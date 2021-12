Ronchi dei Legionari, novità sul fronte del personale

L'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari mette mano al piano triennale dei fabbisogni del personale e definisce la pianta organica. Da qui e sino al 2023. Approvando alcune modifiche che tengono conto delle tante assunzioni concretizzatesi dal 2016 ad oggi e di altri movimenti previsti sino alla fine dell'anno.

Ronchi dei Legionari rientra nella classe demografica compresa tra 10mila e 24.999 abitanti e, pertanto il valore soglia applicabile e al quale è necessario fare riferimento per la sostenibilità della spesa di personale e per valutare l'ammissibilità di nuove assunzioni è pari al 23,0 % delle entrate correnti.

“La città, inoltre – spiega l'assessore Paola Conte - rientra nella condizione di conteggiare il premio in termini di capacità di assunzione e, conseguentemente, di incremento del valore della soglia massima di spesa di personale per i Comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento sulla spesa corrente, previsto nella misura dell’1,5%. Il valore soglia applicabile per la sostenibilità della spesa di personale risulta pari al 24,50% ed è per questo che abbiamo provveduto ad una modifica della programmazione per il fabbisogno di personale del triennio”.

Nei prossimi mesi, dunque, se, da un lato, viene soppresso un posto di collaboratore amministrativo, un ulteriore posto dello stesso profilo, che si è scoperto, viene trasformato in part time al 75% del tempo pieno ed andrà a turnover nel 2022. Un posto con profilo di istruttore amministrativo-contabile che è in imminente scopertura, ancora, viene trasformato in un nuovo posto di agente di Polizia locale. Agente che prenderà servizio con i ricorso alla mobilità, il cui termine ultimo per presentare domanda è fissato per sabato.

Nel 2022, per la categoria B, è prevista la copertura di un posto di collaboratore amministrativo part time al 75%, mentre per la categoria C, un posto con profilo di istruttore tecnico previsto in riduzione, verrà invece mantenuto in quanto è avvenuta una scopertura imprevista nel corso del 2021 che ha reso opportuno programmare la copertura mediante utilizzo della graduatoria concorsuale da poco approvata. Attualmente il personale comunale a Ronchi dei Legionari conta 89 dipendenti.

L'organico si amplierà a 91 entro la fine dell'anno, mentre a regime esso conterà 94 figure. Ronchi dei Legionari, dopo essere stato il primo Comune in regione ad aver applicato la normativa regionale sulle assunzioni, sarà anche il primo, assieme a Trieste, a recepire il nuovo protocollo voluto dal ministro Brunetta. Un Comune virtuoso. “E siamo orgogliosi di questo nostro primato – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – segno che stiamo lavorando bene e che vogliamo dare alla macchina comunale le risorse di cui ha bisogno per dare servizi ai cittadini. Anche quelli non obbligatori, come quello del catasto”.