Ronchi dei Legionari punta a diventare 'città'

La ventilata ipotesi ora diventa una richiesta ufficiale. Vale a dire la richiesta di riconoscimento per il Comune di Ronchi dei Legionari del titolo di città ai sensi della legge regionale numero 4 del 12 febbraio 2003. La “palla”, dunque, passa al presidente della giunta regionale, Massimiliano Fedriga, che dovrà pronunciarsi in materia.

Su proposta del sindaco, Livio Vecchiet. si è ritenuto di avviare la procedura per la richiesta di attribuzione del titolo di città, come prestigioso riconoscimento dell'importanza che Ronchi dei Legionari ha raggiunto negli ultimi anni nell'ambito dei servizi, dell’istruzione, del turismo, del commercio, dell'associazionismo e dello sport, nonché per la valenza della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni civili e religiose. Una dettagliata relazione, predisposta dal servizio segreteria ed organi istituzionali, sarà inviata all'assessorato regionale alle autonomie locali. E, nella stessa, viene documentato tutto ciò che potrà essere utile al fine del pronunciamento regionale.

n titolo che, nel Friuli Venezia Giulia, hanno soltanto 25 Comuni. Ronchi dei Legionari è già, ormai da 5 anni, “Città che legge”, è la “Città del curling bisiac”, ma può vantare, tra le pochissime nel Friuli Venezia Giulia, dell'essere insignita, nel 1993, della medaglia d'argento al valor militare.

“E' solo un segno, un riconoscimento, è vero – sottolinea il sindaco, Livio Vecchiet – ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per ottenerlo ed è per questo che i nostri uffici hanno predisposto la corposa documentazione a corredo delle delibera del consiglio”. Ronchi, non ancora dei Legionari, lo diverrà con un Regio decreto del 2 novembre 1925, nel 1850, divenne comune autonomo. Ma, dopo di allora, un altro riconoscimento importante. Alla fine di giugno del 1912 arrivò da Trieste l'attesa bella notizia e cioè che il 27 giugno l'Imperatore aveva deciso di elevare Ronchi a “borgata”.

29 Aprile del 1967. Su iniziativa di un apposito comitato appoggiato all'allora amministrazione comunale guidata dal sindaco, Umberto Blasutti, venne sistemata, sulla facciata del palazzo municipale, solo qualche mese dopo, però, una targa per ricordare il millenario storico di Ronchi dei Legionari. La cittadina, infatti, viene citata per la prima volta nella donazione del 967 dopo Cristo dell'imperatore Ottone I a favore del Patriarca di Aquileia, sotto la cui giurisdizione rimarrà fino al 1420.