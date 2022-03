Ronchi dei Legionari punta al risparmio energetico

Si lavora ancora, ora più che mai per contenere i costi dell'energia elettrica saliti alle stelle. Appena conclusi, infatti, sono gli interventi che l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha concretizzato per l'ulteriore efficientamento energetico delle strutture cittadine.

Nuovi impianti di illuminazione sono stati installati allo stadio del softball Giordano Gregoret ed al campo di calcio Sandro Brunner, ma l'attenzione è stata rivolta anche alla sede della Protezione civile di via delle Gambarare. In questo caso si è intervenuti proprio sull'illuminazione degli uffici, dei locali di servizio e della rimessa con la sostituzione delle lampade con vecchia tecnologia (tubi fluorescenti o a scarica di gas) con nuove a tecnologia led.

Questo ha permesso, oltre a un risparmio energetico immediato superiore al 50% dei consumi, ad un netto miglioramento dell’illuminamento in tutti i locali, per una migliore fruibilità degli stessi. Si è quindi provveduto alla sostruzione di nuova linea di alimentazione per nuovo compressore trifase, alla verifica e misura del corretto funzionamento degli impianti di terra e relative protezioni ed alla manutenzione degli impianti di illuminazione di emergenza.

“Anche questo intervento – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – ci permette di proseguire nel programma avviato nel 2016 e che ci consente di ottenere un enorme risparmio di energia elettrica e dei relativi costi. Con riflessi di non poco conto anche sull'ambiente. Dobbiamo in ogni modo scongiurare decisioni molto più drastiche anche se, come ho detto settimane orsono, siamo di fronte ad una crisi senza precedenti”.

Oggi come oggi, grazie all'accordo di project financing sottoscritto con la Chiurlo Tech, la municipalità ronchese gestisce qualcosa come 2.440 punti luce di nuova concezione e tecnologia. A questi si aggiungono 56 quadri di comando (fra quadri e sottoquadri); 3 impianti semaforici, 6 impianti pedonali illuminati, ma anche una colonnina per la ricarica delle automobili a trazione elettrica e 3 defibrillatori stradali. E proprio nei primi 3 mesi di attivazione la colonnina per le auto elettriche di piazza dell'Unità d'Italia ha comportato una spesa per l'amministrazione comunale di 1.753 euro. Gli utenti, dall'ottobre scorso, possono fruire della ricarica libera, quindi gratuita, per la prima ora. Ed ora si pensa a nuove strutture in viale Garibaldi ed in via Roma.