Ronchi dei Legionari riapre il bando 'tagliaffitti'

A Ronchi dei Legionari riaprono i termini relativi al bando di concorso per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. La giunta comunale, nell'ultima seduta del 23 giugno, ha preso atto che la Regione ha comunicato il differimento dei termini per la presentazione da parte dei Comuni del fabbisogno 2021 relativo al fondo per il sostegno alle abitazioni in locazioni. Ha preso altresì atto delle difficoltà espresse anche da parte dell'utenza nell'arco temporale dedicato alla presentazione delle domande di contributo (fissato per l'anno in corso dal 15 marzo al 30 aprile 2021), con particolare riferimento al reperimento dei documenti da allegare obbligatoriamente stante il periodo ancora caratterizzato dalla pandemia in corso.

“Pertanto, per venire incontro all'utenza – sottolinea l'assessore, Paola Conte - abbiamo deciso di riaprire i termini precedentemente fissati, stabilendo il 1 luglio quale prima data utile e il 31 agosto quale termine ultimo per la presentazione delle domande, da parte degli interessati aventi diritto, per la corresponsione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per l'anno 2021 riferito ai canoni 2020 nonché per l'eventuale integrazione o rettifica della documentazione precedentemente presentata”. Stabilito il requisito soggettivo della residenza da almeno 24 mesi nel territorio regionale per tutti i beneficiari: cittadini italiani, cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno europeo o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore all’anno. Ogni nucleo familiare riceverà al massimo 3.100 euro l'anno. Informazioni allo sportello servizi alla persona ch riceve su appuntamento. Lo scorso anno si è superata la soglia delle 100 domande.