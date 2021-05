Ronchi dei Legionari sale a quota 11.887 abitanti

Saldo positivo della popolazione, nel primo trimestre, a Ronchi dei Legionari, polazione che raggiunge quota 11.887 abitanti, contro gli 11.867 della fine del 2020.

In aumento anche le famiglie che, da 5.652, passano a 5.655. Ancora una volta sono le donne ad essere in maggioranza: 6.071, contro 5.816 uomini. In questo caso, poi, le donne aumentano e gli uomini diminuiscono rispetto ai 12 mesi passati, con un + 14 ed un – 6.

Nei primi tre mesi dell'anno sono stati 162 coloro i quali hanno arricchito la popolazione ronchese, mentre hanno lasciato il territorio cittadino 116 persone. Anche in questo caso un saldo positivo che fa pensare al raggiungimento, presto, dei 12mila residenti.

Differenza in negativo, invece, per quel che riguarda nascite e decessi. I lieti eventi sono stati 23, mentre 50 le dipartite, un numero impressionante dovuto, purtroppo, anche al Covid. E la pandemia ha giocato un ruolo importante anche sui matrimoni. Solo 3, tutti con rito civile, quelli celebrati da gennaio a marzo nella cittadina. Nelle famiglie, ancora, si registrano 52 convivenze, 480 sono quelle che hanno al loro interno almeno uno straniero e 364 quelle che hanno come intestatario proprio uno straniero. Sono 25, 19 maschi e 6 femmine, le persone senza fissa dimora. Non si arriva ancora a quota 12 mila abitanti, raggiunta nel 2017, ma i tanti movimenti in ingresso stanno a significare che sono molti a fissare qui la propria residenza.

Nel 1891, primo dato ufficiale disponibile negli archivi comunali, Ronchi dei Legionari contava solo 3.184 abitanti. Nel 1921 erano saliti a 4.628, mentre dieci anni dopo si era arrivati a 5.965. Ancora, nel 1951, la popolazione era salita a quota 8.563, mentre nel 1961 essa era arrivata a 9.343. Nel 1996 i ronchesi erano 10.233, già l’anno successivo essi erano passati a 10.376.