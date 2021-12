Ronchi dei Legionari sostiene 42 associazioni

“Abbiamo sempre pensato alle nostre associazioni ed alle loro esigenze. Ma, quest'anno, abbiamo voluto fare ancora di più, cercando di essere vicini a loro nelle spese che stanno sostenendo per affrontare la grave situazione legata alla pandemia”. Così il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet, ha commentato lo stanziamento dei primi 83.900 euro assegnati a 42 associazioni che operano nello sport, nella cultura, nel settore ricreativo, ma anche a quelle combattentistiche e d'arma.

A loro si aggiunge, com'è ormai tradizione consolidata, la “Via di Natale” che opera al centro di riferimento oncologico di Aviano. Ora, all'appello, mancano i sodalizi che si impegnano nel welfare e che saranno oggetto di un prossimo stanziamento. Lo scorso anno, ricordiamolo, la municipalità ronchese aveva “premiato” 55 associazioni, con un gruzzolo di 75mila euro.

“Quest'annno abbiamo voluto far di più – ha aggiunto il primo cittadino – pensando alle spese che le associazioni hanno affrontato per fronteggiare l'emergenza ed anche ai sacrifici che hanno fatto tante famiglie”. La fetta maggiore è andata a 26 associazioni sportive e ricreative, con 57.600 euro, seguite da 14 che operano nella cultura, con uno stanziamento di 21.500 euro, mentre ad Associazione nazionale alpini, Anpi ed Aned sono andati 3.100 euro. E alla “Via di Natale” è stato deciso uno stanziamento di 1.700 euro.

In cima ai contributi l'As Ronchi calcio, con un contributo pari a 16.500 euro, assegnato anche per fronteggiare l'emergenza dovuta all'indisponibilità dello stadio Alfredo Lucca. E, poi, 6.900 euro alla bocciofila Tre Stelle, 5.500 ai New Black Panthers baseball e 3.300 al Tennis club. Ronchi dei Legionari conta esattamente 68 associazioni che operano nei campi più disparati, presenti all'interno dell’albo del non profit. Associazioni il cui motore viene mosso da non meno di un migliaio tra dirigenti e volontari e che poi, nel caso di quelle sportiva, vantano altrettanti, se non di più, tra atleti e dirigenti. Ce ne sono di antichissime, come la società filarmonica Giuseppe Verdi, sorta addirittura nel 1869.

Altre, come la Fit Planet, sorta solo da pochi anni. Ha una storia importante anche l'As Ronchi calcio, nata nel 1945, ma non meno lunga è la strada percorsa dal baseball ronchese che ha fatto capolino nel 1959.