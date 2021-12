Ronchi dei Legionari stila il codice di comportamento

Diciassette articoli, corredati anche da tabelle esplicative. Che contengono norme ben precise. Sono solo i tratti principali del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ronchi dei Legionari che, ora, passa anche nelle mani di tutti coloro che, a vario titolo, usufruiscono dei tanti servizi.

Il codice di comportamento riporta e descrive i doveri di comportamento dei dipendenti comunali, nonché dei collaboratori, consulenti e titolari di un rapporto di lavoro professionale con il Comune e di coloro che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Tra gli aspetti più “curiosi”, non solo che è fatto divieto di ricevere alcun tipo di regalo, ma che deve essere comunicata anche l'eventuale adesione a un'associazione. Anche al di fuori dell'orario di lavoro i dipendenti debbono tenere un comportamento che non deve nuocere all'ente, gli stessi debbono saper ascoltare gli utenti e anche il loro abbigliamento deve essere consono al luogo in cui esercitano il loro servizio.

La violazione di tali doveri, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta l'eventuale responsabilità penale, civile, o amministrativa.

“L’adozione del codice – spiega l'assessore al personale, Paola Conte - rappresenta una delle principali azioni volte all’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione”. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, la municipalità ronchese invita le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Ronchi dei Legionari a far pervenire proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del codice.

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere al segretario generale, entro e non oltre il 14 dicembre, proposte ed osservazioni utilizzando il modello predisposto ed allegando copia scansionata di documento di riconoscimento in corso di validità, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it. I “comunali”, a Ronchi dei Legionari, erano 117 nel 2001 e nel 2012 erano in totale 95, dispiegati nei diversi uffici e nei diversi servizi. Ora, in servizio, ce ne sono una novantina.