Ronchi dei Legionari taglia la Tari

Giù la Tari, a Ronchi dei Legionari. La Giunta comunale, dopo aver lavorato per settimane al provvedimento, ora è pronta ad approvare una riduzione della tassa rifiuti, operazione che sarà portata al vaglio del prossimo Consiglio comunale.

“Dopo un’attenta valutazione e visti, soprattutto, i pesanti aumenti in bolletta che gravano su famiglie e imprese – spiega l'assessore alle finanze, Enrico Papais - l’obiettivo che si è posta questa amministrazione è una decisa riduzione del conguaglio della Tari, conguaglio che avrà quale scadenza il 30 dicembre”.

La norma che permette di attuare questa misura è il cosiddetto “Decreto aiuti” (decreto legge numero 50/2022, convertito in legge numero 91 del 15 luglio 2022). Nello specifico, il comma 5-ter dell’articolo 40, denominato “Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di concedere agevolazioni Tari finanziate con l’eventuale quota di avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 da Fondone Covid.

La quota a disposizione della municipalità ronchese per questa specifica riduzione è pari a 134.229,32 euro. Così, dopo un attento calcolo, le riduzioni sono state così ripartite: 110.743,35 euro per le utenze domestiche e 23.485,97 euro per le utenze non domestiche. “Queste riduzioni che, ricordo, agiranno sulla quota variabile del conguaglio, ovvero la terza rata – continua Papais - comporteranno una riduzione in termini percentuali pari al 12,70% per le utenze domestiche e del 6% per quelle non domestiche. Tali importi, sono il frutto di un attento calcolo che ha tenuto conto dei maggiori incrementi complessivi per le utenze domestiche (+14% circa), rispetto alle utenze non domestiche (+5% circa), nonché dalle precedenti deliberazioni consiliari, le quali hanno destinato maggiori risorse per le utenze non domestiche”.

Per quanto concerne il calcolo effettuato, esso varia in base al numero di utenze complessive, al numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e ovviamente in base a quanto l’utenza paga ogni anno, tenendo conto anche delle metrature.

“Ricordo, inoltre, che per le famiglie a basso reddito l'amministrazione comunale mette a disposizione un fondo al quale si può accedere tramite domanda e attestazione Isee. L’obiettivo di questo assessorato dunque, in comune accordo con il resto della giunta, è cercare di fronteggiare, per quanto possibile, gli aumenti dei costi per le famiglie e per le imprese, già pesantemente gravate dalla crisi pandemica e ora – conclude l'assessore - da un generale aumento dei costi”. Dall'1 gennaio 2014, nel Comune di Ronchi dei Legionari, viene applicato il tributo comunale sui rifiuti (Tari) per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

E' tenuto al pagamento del tributo chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo anche di fatto, locali ed aree scoperte ubicate nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La gestione del tributo permane in capo a Isontina Ambiente sulla base delle vigenti disposizioni in materia, mentre la titolarità del tributo è del Comune.