Ronchi dei Legionari vara il piano opere pubbliche

La Giunta comunale di Ronchi dei Legionari vara il programma delle opere pubbliche per l'anno avvenire.

Un programma che ha un valore di poco superiore ai 9 milioni e 305mila euro. E nel quale spiccano la realizzazione della nuova scuola media dedicata a Leonardo Da Vinci, il cui cantiere è già decollato, la riqualificazione di via Dobbia, strada che ha problemi anche di carattere idraulico, la costruzione della nuova rotatoria al posto dell'incrocio tra via D'Annunzio, via Manzoni e via dei Campi, ma anche del nuovo parcheggio a servizio dell'area scolastica, l'avvio della ristrutturazione dell'ex sede del Cim di via Duca d'Aosta e la costruzione del parcheggio a fianco del parco Excelsior di via Roma.

“Ancora una volta interventi concreti e necessari – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – per la concretizzazione dei quali abbiamo tutte le coperture economiche. Sono il frutto dei finanziamenti regionali e statali che abbiamo ricevuto, sui quali abbiamo speso energie e che sono stati ritenuti credibili e, soprattutto, rispondenti alle necessità della cittadina. Certo, non sempre l'iter delle opere pubbliche è quello che noi tutti vorremmo. Il panorama è tutt'altro che roseo – ha proseguito – e la cartina di tornasole ne è, ad esempio, il fallimento dell'impresa che aveva iniziato i lavori allo stadio Alfredo Lucca. Ma il nostro servizio lavori pubblici, l'ingegner Marco Portelli ed il suo staff seguono tutto con grande competenza, cercando di portare a termine al meglio ogni intervento”.

A maggio l'impresa alla quale erano stati appaltati i lavori, la C.S.M. Acciaio srl di Milano, ha gettato la spugna, lasciando l'amministrazione comunale con una bella gatta da pelare. Da allora sono iniziate le trattative che il sindaco ha affidato ad un legale. Un'impresa non certamente agevole. La municipalità ronchese ha appena affidato alla Vante Di Piazza srl di Comeglians, i lavori di costruzione del nuovo parcheggio di viale Garibaldi, nel rione di Vermegliano. Valore dell'offerta, comprensiva dell'Iva e degli oneri di sicurezza, poco più di 143mila euro e ciò all'interno di un quadro economico più ampio e che ha previsto, tra le altre cose, l'esborso di 37.750 per l'acquisizione delle aree sulle quali sorgerà questa nuova area di sosta, ormai indispensabile per le esigenze del quartiere.

Il via ai lavori è previsto a primavera. Sul piano delle opere pubbliche, ancora in previsione anche la riqualificazione di largo Petrarca.