Ronchi dei Legionari vara un nuovo piano di alienazioni

Un nuovo piano che racchiude tutti i beni immobili esistenti. E che, fino al 2024, prevede la loro valorizzazione, dismissione o vendita. E' quello appena approvato dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, grazie al lavoro svolto dal servizio patrimonio, dai lavori pubblici di concerto con il servizio urbanistica.

Nei mesi scorsi, infatti, è stata attivata la procedura di ricognizione dei beni di proprietà comunale inseriti nell’archivio inventariale. E' stata fatta una puntuale ricognizione dei beni non suscettibili di utilizzo istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale. Così, in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, essi potrebbero essere alienati od oggetto di imposizione di diritti reali previa remunerazione.

Per il 2022, ad esempio, si pensa di alienare una casa, con annessa corte, che si trova un via Buonarroti, immobile ricevuto in donazione al Comune con finalità di reinvestimento in ambito sociale come recentemente concordato con l’erede, un terreno che si trova in un'area limitrofa al via Cascata che si prevede di vendere previa sdemanializzazione, un terreno lungo via Pietro Micca che potrebbe essere necessario alla realizzazione del nuovo sbraccio di sbocco per l'accesso di auto e mezzi pesanti dalla rotatoria stradale all'area dello stabilimento dell'ex Detroit.

Inserita anche una “casa minima”, con cortile, al civico 13 di via Divisione Julia n. 13 ed una casa, con corte ed orto, al civico 18 di via dei Granatieri. Oggetto di intervento anche diverse cabine Enel (ora e-distribuzione Spa ) realizzate su aree di proprietà comunale per le quali vanno definiti i diritti di proprietà, continuazione e conferma o meno di destinazione d'uso attraverso l'assunzione di atti di alienazione. Esse si trovano in via del Lavoro Artigiano, via 7 Giugno, piazzale Berlinguer e via del Capitello.

“Un piano importante – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – frutto di un lavoro serio ed approfondito che ci permette di mettere in vendita beni che non sono indispensabili per la nostra attività”. Nello stesso si “parla” anche della valorizzazione di un'area attigua al campo di calcio di Vermegliano e di parte delle particelle esistenti nell'area della sede della Protezione civile e dello stadio di baseball, oggetto di probabile costituzione di diritto superficie per l'installazione di antenne per la telefonia.