Ronchi, dieci assunzioni entro fine 2021

Dieci assunzioni entro la fine dell'anno. Il Comune di Ronchi dei Legionari approva il piano triennale dei fabbisogni di personale e l'aggiornamento della dotazione organica. “Un piano – ricorda l'assessore, Paola Conte – che tiene conto della recente legislazione la quale ha stabilito nuove norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali regionali, con particolare riferimento agli obblighi per i Domuni in termini di sostenibilità del debito e di spesa del personale, operando una semplificazione sulle disposizioni in materia di contenimento della spesa e delle regole di reclutamento”.

Guardando nel dettaglio, per la categoria D i posti di istruttore direttivo sono ritenuti tra i maggiormente indispensabili essendo la categoria più alta dell’ente tra i quali vengono individuate le posizioni organizzative. Tre posti andranno a scoprirsi nel corso dell’anno. Un posto verrà coperto effettuando un concorso pubblico nell'area socio assistenziale, mentre per un posto di area amministrativa-contabile e duno di area tecnica verrà ricercata una graduatoria valida di altri Comuni. Nella categoria C c'è l’esigenza di rafforzare con un ulteriore unità il personale con profilo di istruttore amministrativo-contabile che costituisce l’ossatura della struttura comunale. Per lo stesso motivo nel 2021 si andrà ad effettuare il turnover di un altro posto di istruttore amministrativo-contabile la cui scopertura è programmata nel corso dell’anno.

Per tali posti sarà utilizzata la graduatoria concorsuale approvata dal Comune alla fine del 2020. Anche un posto di categoria C con profilo di istruttore tecnico - scoperto lo scorso anno con obbligo contrattuale di conservazione del posto per sei mesi, che non si è potuto coprire per esaurimento della graduatoria approvata alla fine del 2019, procedura di mobilità andata deserta e per assenza di altre disponibili da parte di altri Comuni, necessita di copertura, essendo il settore urbanistica ed edilizia privata in difficoltà. Per questo motivo sarà svolto un concorso pubblico.

Nella categoria B, un posto con profilo di collaboratore amministrativo sarà coperto assieme ad un altro sul quale verrà effettuato il turnover. Andranno altresì a copertura con selezione due posti di operaio specializzato di categoria B, di cui uno previsto a tempo parziale a 30 ore che viene trasformato in tempo pieno. La richiesta dei servizi tecnico- manutentivi è stata motivata dalla necessità di avere in organico degli operai specializzati per effettuare pronti interventi, essendoci, a Ronchi dei Legionari, diverse strutture di proprietà comunale quali casa di riposo, nido d’infanzia, numerosi plessi scolastici, palazzetti e palestre oltre alla sede comunale. Sarà invece soppresso di operatore d’appoggio che si renderà vacante a luglio in quanto figura che andrà ad esaurimento.

Non viene ritenuta più necessaria una figura di operaio generico e si andrà ad esaurimento progressivo del profilo professionale per cui il posto di categoria A, resosi vacante alla fine del 2020, viene portato in riduzione dalla dotazione.