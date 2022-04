Ronchi, ecco il bando affitti 'Covid'

Bando per la concessione di un contributo straordinario ad inquilini impossibilitati a pagare i canoni di locazione per l'anno 2022 a causa dell'emergenza Covid. E' quello aperto dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari e che, in questo caso, tiene conto della ripartizione delle risorse statali in materia.

Il bando ha individuato i soggetti che possono beneficiare di tali fondi fra coloro che, per l’anno 2022, siano in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35mila euro. Dovranno presentare un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza sanitaria, una perdita del proprio reddito Irpef superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti e non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori per l’anno 2022.

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 maggio. Gli interventi a sostegno delle locazioni sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale, in questo caso a Ronchi dei Legionari. Per evitare comportamenti illeciti l'amministrazione comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione o, in tutti i casi, in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 3%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e in particolare sull’esistenza di morosità.

“L'amministrazione comunale, fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus Covid-19 – hanno detto il sindaco, Livio Vecchiet e l'assessore alle finanze, Paola Conte - ha messo in atto tutte le azioni possibili per aiutare le famiglie e gli operatori economici”.

Ancora una mano a chi ha bisogno. L'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha anche aperto un bando che permette l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. E' stato fissato al 30 aprile, infatti, il termine ultimo per la presentazione delle domande, da parte degli interessati aventi diritto, per la corresponsione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per l'anno 2022 riferito ai canoni 2021. Ogni nucleo familiare riceverà al massimo 3.100 euro l'anno. Le domande vanno presentate via pec.