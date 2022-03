Ronchi, gli assessori Benvenuto e Martinelli si dimettono

A Ronchi dei Legionari entra nel vivo la competizione elettorale. Con la decisione, ufficializzata oggi, delle dimissioni di due assessori, Mauro Benvenuto e Gianpaolo Martinelli, che hanno rimesso le deleghe rispettivamente alla cultura e all’istruzione e a servizi sociali e politiche della casa.

In una lettera al Sindaco Livio Vecchiet, i due esponenti della Giunta precisano che “la decisione, non poco sofferta, è maturata alla luce dell'inaccettabile situazione di stallo che si è determinata a circa un mese dalla riunione in cui la lista ‘Insieme per Ronchi’, dopo un'intensa discussione, aveva deciso all'unanimità di aprire un confronto politico-amministrativo con il Partito Democratico, che aveva espresso una piena disponibilità al dialogo, condizionando la richiesta a una condivisione del programma e del candidato Sindaco”.

“Constatiamo, invece, sconcertati come, negli ultimi mesi e ormai a ridosso delle elezioni comunali, Lei non abbia voluto e saputo intraprendere, né all'interno della lista ‘Insieme per Ronchi', né verso l'esterno, iniziative politiche tese a costruire le basi per future e solide alleanze. Prendiamo, dunque, le distanze da questa situazione, ritenendo che l'accordo con Pd e altre forze civiche che in città si stanno costituendo, rappresenti, al di là dei destini personali di ciascuno, una prospettiva fondamentale per costruire il futuro di uno scenario politico ronchese necessario ad amministrare la nostra città”.

“Nulla di personale – concludono Benvenuto e Martinelli – ma vogliamo esprimere quanto questa situazione, associata a un'indifferenza politica, ci sconcerti, ritenendo di doverne prendere le distanze”.