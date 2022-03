Ronchi, Idee in Comune sostiene Vecchiet

“Ribadisco il mio sostegno a Livio Vecchiet per tutto quello che ha fatto per Ronchi dei Legionari in questo mandato. I meriti vanno riconosciuti, non sviliti”. Parla Elena Cettul, esponente della lista Idee in Comune ed assessore all'ambiente ed alle pari opportunità.

“Con la nostra lista – sottolinea - abbiamo sempre operato lealmente, anche discutendo quando abbiamo visto degli errori e siamo stati pronti a sottolinearli. Ma non a fine mandato, durante tutto il mandato. Qualcosa di importante lo abbiamo ottenuto, a causa di un ostinato dialogo che non abbiamo mai trascurato. Il biciplan, ad esempio e speriamo in chiusura di realizzare qualche tratto di pista ciclabile”.

L'assessore Cettul sottolinea il gran numero di opere pubbliche realizzare in questi anni. Un elenco lunghissimo quello che lei propone, mettendo in luce il fatto che Vecchiet ha il merito di aver gestito una cittadina di quasi 12mila abitanti in maniera egregia in piena pandemia. “Per non parlare anche dei mandati precedenti, dove, da assessore ai lavori pubblici, ha fatto cambiare in meglio la città. E' diventato sindaco per tutto ciò che ha fatto e che gli era stato giustamente riconosciuto. Ma ora svanisce improvvisamente nella bolgia dei nomi e del potere fine a sé stesso. Può non essere simpatico, ma è Livio ad aver costruito e migliorato quasi tutta Ronchi dei Legionari. Si può parlare di tutto, ma cosa hanno fatto concretamente i suoi detrattori? A parte le promesse, di concreto intendo. Era sempre lui anche prima con le alleanze partitiche, coi pregi e difetti e non era diverso da ora. Solo che non era sindaco, ma un gran lavoratore rimane sempre. Livio ha trasformato le piazze, ha fatto costruire le scuole italiane e slovene, mille altre opere e tutti lo hanno apprezzato come tecnico. Ora che si reclamano tecnici perché i politici di mestiere non li vuole nessuno, improvvisamente dovrebbe esser sostituito per ragioni di potere politico? Credo che i cittadini siano stanchi di sentire giri di nomi e dunque va ricordato ciò che è stato fatto e cosa c'è da fare, ovvero tantissime cose. Ai cittadini interessano i servizi e Ronchi eroga servizi di buona qualità anche grazie a Livio, alla sua giunta, oltre che ad altre persone e a giunte precedenti di cui però ha fatto parte come uomo di punta proprio Livio Vecchiet. Grazie agli uffici che hanno supportato i servizi erogati, talvolta con le difficoltà dei vari casi".

"Non capisco perché, a fronte di una guerra caratteriale, dovrebbe ritirare la sua candidatura. Non comprendo questa ansia di defenestrarlo dopo degli ottimi mandati da assessore e da sindaco. Magari non sta simpatico a diverse persone, ma qui si parla di gestire una città, non di promettere miracoli né di svilire persone che hanno lavorato e lavorano per Ronchi dei Legionari. Sulle dimissioni dei due assessori non ho commenti da fare, sono scelte personali. Uniche stranezze – conclude - le dimissioni tardive dei due su un unico foglio”.