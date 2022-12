Ronchi, in arrivo i bollettini per il saldo Tari

Sono in arrivo, a Ronchi dei Legionari, gli avvisi di pagamento della Tari, ovvero la tassa sui rifiuti, relativi al conguaglio 2022. Si tratta della terza e ultima rata.

Come evidenziato anche sul sito web del Comune, si informa l'utenza che, a seguito di problemi tecnici legati alla registrazione dei pagamenti delle prime due rate, a coloro che hanno adempiuto al pagamento dopo il 30 settembre, l'avviso indicherà la non regolarità dei pagamenti precedenti, anche qualora correttamente effettuati.

“Ritengo corretto informare la popolazione su tale disguido – sono le parole dell'assessore, Enrico Papais - che non è imputabile agli uffici comunali, bensì al sistema di registrazione dei pagamenti. Vorrei pertanto assicurare che, i precedenti versamenti, qualora regolarmente effettuati, sono stati correttamente registrati. All’inserimento dei versamenti effettuati dopo il 30 settembre, infatti, la situazione dei pagamenti si aggiornerà automaticamente. In compenso vorrei ricordare che, alla rata di conguaglio in distribuzione, è stata applicata una riduzione consistente della quota variabile per tutte le utenze, sia domestiche che non. Utilizzando risorse di bilancio, ben 134mila euro, l'amministrazione comunale ha ritenuto infatti di aiutare le famiglie e le imprese in questo difficile periodo storico”.