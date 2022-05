Ronchi, incontro sui servizi al cittadino

"Il servizio sociale del Comune è il primo referente del cittadino; un luogo di ascolto e di erogazione di servizi, per interventi assistenziali rivolti ai cittadini che si trovino in particolari situazioni di fragilità, di bisogno, di maggiore esposizione alla marginalità. Ma tutti i servizi alla persona, siano essi di natura socio sanitaria, educativi, scolastici, fanno capo a un’amministrazione comunale che deve essere in grado di gestirli, sostenerli, innovarli, garantirne accessibilità, continuità e qualità", spiegano dalla coalizione che sostiene Sara Bragato come candidata sindaca di Ronchi dei Legionari.

"Intendiamo farcene carico, promuovendo le eccellenze della residenzialità per anziani come dell’asilo Nido, così come l’attenzione all’assistenza domiciliare, alle varie forme di sostegno economico delle famiglie, ai servizi scolastici di lingua italiana e slovena, nell’attenzione ad una stretta interrelazione con gli altri Comuni parte dell’ambito distrettuale e con l’azienda sanitaria locale, al fine di un’offerta organizzativa equa e in un contesto di appropriatezza".

"La qualità nei servizi alla persona, dell’infanzia e scolastici, è aspetto complesso, che richiede l’applicazione di una scala qualificata di valori e professionalità; per questo il welfare non va considerato un peso, un onere sociale, bensì una forma di volano sociale ed economico a supporto delle famiglie e della stessa economia. Eguaglianza, diritti di cittadinanza e di scelta, partecipazione e trasparenza, salute ma soprattutto benessere, sono alcune delle parole chiave alla base delle politiche strategiche che la coalizione intende adottare, con efficienza ed efficacia".

"Il Comune perseguirà l’obiettivo del miglioramento continuo dei servizi, adottando le soluzioni organizzative, strutturali e tecnologiche più idonee. Nello specifico di questi temi, il programma prevede, come titoli di impegni da declinare in azioni concrete, un welfare inclusivo e nuovi diritti di cittadinanza; salute benessere e cultura; istruzione di qualità. Ne parleremo assieme alla Sindaca Sara Bragato e a Franco Iurlaro, noto manager del settore socio sanitario, sabato 14 maggio, alle 18, al Parco Excelsior, illustrando “Lo scenario locale del sistema socio sanitario e dei servizi alla persona, oggi e domani”. L’invito è aperto a tutti.