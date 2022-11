Ronchi investe sulla Polizia locale

L'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari continua ad investire sulla Polizia locale. Rendendola, com'è stato fatto anche nel recente passato, più efficiente, più moderna, più efficace.

Ora sono stati stanziati poco più di 4.600 euro per la fornitura e l'installazione di una nuova rete telematica, attraverso la quale si punta al potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici e dei servizi informatici in uso alla Polizia.

“Oggi come oggi – spiega il sindaco, Mauro Benvenuto - i locali del comando di via Roma hanno una scarsa ricezione del segnale per il traffico dati e per la telefonia mobile e dunque c'era la necessità di un potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici e dei servizi informatici. Sentito il parere della comandante abbiamo proceduto in questa direzione ed i lavori sono già stati affidati ad una ditta specializzata nel settore”.

In questo modo non solo sarà più agevole, per l'utenza, raggiungere il comando anche in presenza della deviazione di chiamata verso una pattuglia che opera all'esterno, ma sarà più agevole anche il controllo e la visione della rete di videosorveglianza presente sul territorio cittadino. Oggi come oggi ce ne sono 57 e le informazioni vengono condivise anche con le altre forze dell'ordine, compresi i Ros dei Carabinieri con i quali era stato stipulato un apposito accordo.

La comandante della Polizia locale di Ronchi dei Legionari, commissario Paola Trinco, guarda ulteriormente avanti. Anche e soprattutto per ottimizzare il servizio, renderlo più efficiente ed ascoltare le istanze dei cittadini. Ma, nel prossimo futuro, bisognerà rimettere mano alla pianta organica, sempre troppo risicata rispetto alle esigenze e alle necessità della città.