Ronchi, manutenzione del verde grazie ai 'cantieri lavoro'

Quello della manutenzione del verde pubblico, a Ronchi dei Legionari, non è certamente un problema di poco conto. Basta guardarsi in giro e si può capire quanto esso sia malconcio, malandato, asfittico, povero. Ad iniziare dalla centralissima piazza dell'Unità d'Italia.

Uno spettacolo indecoroso, quella piazza, così come offrono un senso di desolazione e di tristezza anche molte altre aree verdi sparse in giro per la città. Ronchi dei Legionari, oggi come oggi, dispone di 72 aree verdi che hanno una superficie di 25 chilometri quadrati.

E la coperta degli operai comunali, ormai da tempo, è corta, troppo corta. Tanto per intendersi, come ordine di grandezza, i tre addetti del verde, devono suddividersi 6 chilometri quadrati a testa, dei 18 dell'intero territorio cittadino.

È evidente che aspettarsi la perfezione asburgica su questa attività è alquanto improbabile. Ora, però, a dar man forte a questo sparuto manipolo sono arrivati 4 operai che l'amministrazione comunale ha assunto attingendo ai fondi regionali previsti dai cosiddetti cantieri lavoro, riservati a soggetti disoccupati.

Lavoreranno alle dipendenze del Comune 174 giorni, 6 ore e mezza al giorno, dal lunedì al venerdì, percependo 68,65 euro per ogni giornata lavorativa. Il tutto con una spesa complessiva di poco superiore ai 57mila euro, in parte a carico della Regione, in parte del Comune che avrà, tra le sue competenze, quella della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Una boccata d'ossigeno, come avvenuto negli anni passati – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto – anche se so bene che non si tratta della Panacea di tutti i mali. Ci vorrebbero nuove assunzioni in pianta stabile, nuove forze per poter gestire al meglio non solo il verde pubblico, ma anche tutte le altre incombenze che sono affidate agli operai comunali”.

I quattro operai che hanno preso servizio nei giorni scorsi sono stati individuati dal centro per l’impiego. Un'operazione che, come negli anni passati, potrà are un po' di ristoro a donne ed uomini che siano attualmente in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e che siano in possesso di requisiti base ben precisi. Essi, infatti, non devono percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale e non devono essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale. I quattro operai vengono impiegati in modo specifico nei lavori di manutenzione del patrimonio pubblico comunale e, quindi, anche nella sistemazione del verde, in interventi riguardanti la segnaletica, alberature stradali, ma anche posa in opera di panchine, cestini portarifiuti e piccoli interventi di falegnameria e carpenteria metallica. L'assessore all'ambiente ed al decoro urbano, Alessandro Bassi, ne è convinto. A Ronchi dei Legionari bisogna cambiar marcia.