Ronchi, Massimo Di Bert avvia la campagna

Massimo Di Bert, candidato sindaco della lista Ronchi Nuova Era, svela le sue carte e da inizio al tour elettorale. Primo appuntamento sabato 23 aprile, nel rione di Vermegliano. “Abbiamo preparato una serie di 10 incontri pubblici – ha detto Di Bert - uno per ogni punto del punto del programma che si svolgeranno in tutta la città, a cominciare dalle frazioni. Presenteremo i candidati e l’assessore che sarà incaricato di sviluppare quanto promesso in campagna elettorale. Sarà occasione di incontro e confronto con i concittadini”.

L’interazione e l’attenzione con i cittadini continuerà nelle strade, locali, al mercato: lo scopo è quello di continuare con l’ascolto per fornire le risposte specifiche ai numerosi problemi del territorio. Sabato 23 aprile verrà presentato il punto sicurezza. “Pensiamo all'implementazione del sistema di videosorveglianza che copra i luoghi sensibili della città: scuole, incroci, sedi istituzionali, arterie principali, vie meno illuminate. Ma crediamo anche alla valorizzazione della figura dell'agente di Polizia locale, relegato ora al ruolo di colui che fa le multe nei singoli rioni. Crediamo all’importanza della prevenzione attuata attraverso l’istituzione di una figura di riferimento per l’ascolto ed il vigile di quartiere. Ma dobbiamo anche puntare su un programma di educazione civica che parta dalle scuole”.

Tra le proposte di Ronchi Nuova Era anche l'installazione di una serie di dissuasori di velocità sulle vie più trafficate del territorio cittadino.