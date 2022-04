Ronchi, Mauro Benvenuto candidato sindaco del Pd

Sarà Mauro Benvenuto il candidato sindaco di Ronchi dei Legionari, indicato dall'assemblea del Partito Democratico. Il nome dell'ex assessore, ora leader della lista Ronchi al centro, che si allea, quindi, con il Pd, è stato votato quasi all'unanimità dai presenti. Una consacrazione che, però, qualche mal di pancia l'ha fatto venire.

La griglia di partenza per le prossime elezioni è quasi del tutto definita. Sono usciti allo scoperto Massimo Di Bert, a capo di una neonata lista civica dal nome chiaro: Ronchi Nuova Era.

Ieri Vincenzo Borgia ha svelato la composizione della coalizione che lo sorreggerà, mentre nei prossimi giorni Ronchi 2030 comunicherà il nome del proprio candidato o candidata, presenterà la coalizione e i punti principali del programma.

C'è attesa, infine, per le mosse dell'attuale primo cittadino, Livio Vecchiet e della sua lista Insieme per Ronchi. Anche Vecchiet sarà della partita e sta costruendo il suo gruppo.

Dunque il Pd ha deciso. Ma lo ha fatto senza il voto di un esponente di spicco, Enrico Masarà che, nel 2016, era stato il suo portabandiera. L'ex assessore ha lasciato l'appuntamento prima che si andasse al dunque. “No, non ho partecipato al voto – ha detto - in quanto l'esperienza maturata negli anni mi ha portato a essere più riflessivo e meno impulsivo. Dovevo esprimere una preferenza su un nome, quello di Benvenuto, di cui ho rispetto e stima per la scelta maturata con il collega Martinelli, ma non su un progetto e programma complessivo. Come ho dichiarato ritenevo e ritengo che la massima espressione politica per il Pd fosse in una coalizione di centrosinistra allargata. Questa soluzione sembra ormai purtroppo tramontata e, in questo momento, mi trova in grossa difficoltà per quanto rappresento politicamente nella cittadina".

"Un punto di riferimento per tanti cittadini? Non lo so, certo è che in questo momento mi trovo in grande imbarazzo come candidato sindaco delle ultime elezioni per la quasi totalità del centrosinistra”.

Intuibile un cambio di marcia per Masarà e, forse, per qualche altro esponente dei Dem ronchesi. Quelli che, già nelle settimane passate, erano stati indicati come papabili all'interno della coalizione Ronchi 2030.

“Sono onorato della fiducia riposta nella mia persona e nella lista civica che rappresento, Ronchi al Centro. Esprimo la mia soddisfazione – sono le parole di Benvenuto – per il fatto che il Partito Democratico abbia saputo esprimere questa scelta per affrontare la sfida delle prossime elezioni amministrative per la città di Ronchi dei Legionari. Sono orgoglioso di mettermi al servizio di una comunità che mi sta davvero molto a cuore”.

L’assemblea degli iscritti al circolo, dopo due ore e mezza d'intenso e partecipato dibattito, ha dato l’assenso alla candidatura di Benvenuto alla carica di sindaco di un’alleanza di centrosinistra, della quale il Pd, come è stato detto, rappresenterà, accanto alla neonata lista Ronchi al Centro, il garante e principale punto di riferimento.

“Rimaniamo disponibili – hanno detto i segretari provinciale, Diego Moretti e comunale, Savio Cumin - a confrontarci con le forze politiche che, nei giorni scorsi, avevano espresso perplessità sull'ipotesi di una coalizione allargata alle forze moderate, auspicando un ripensamento finalizzato a costruire una coalizione ancor più ampia. L'obiettivo rimane quello di contrastare politicamente la candidatura a primo cittadino di Vincenzo Borgia che, al di là di ogni tentativo di dissimulazione, è palese espressione di un centrodestra rappresentato con i propri simboli ed esponenti da Fratelli d’Italia, Lega e Progetto Fvg. La decisione dell’assemblea di circolo avvia il percorso di costruzione di una lista plurale e rappresentativa della comunità ronchese, nonché un confronto programmatico finalizzato a promuovere, in particolare lo sviluppo urbanistico ed economico, la vivibilità ambientale e il rilancio delle politiche territoriali su vasta scala, con specifico riferimento alle tematiche sociali e sanitarie”.