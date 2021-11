Ronchi, monitoraggio all'ex discarica di via Monte Sei Busi

Un nuovo incremento di spesa. Per poco più di 19.300 euro. E' quello stanziato dalla giunta comunale di Ronchi dei Legionari per un nuovo servizio di monitoraggio ed analisi chimiche su percolato all'ex discarica di prima categoria di via Monte Sei Busi. E ancora una volta l'appalto è stato affidato alla Multiproject di Gorizia, impresa che ha già lavorato a lungo sull'area nel rione di Vermegliano.

A seguito dell'esame delle analisi preliminari dei rilievi, effettuati sul percolato ed anticipati dalla ditta, sono infatti emerse alcune variazione nel tempo della quota di livello dei pozzi. E, ancora, in base alle valutazioni effettuate congiuntamente con il progettista incaricato per il ripristino della discarica, è emerso che, ai fini della redazione del rapporto finale e della stesura della documentazione progettuale di chiusura del sito, è necessario effettuare alcuni ulteriori rilievi sulla qualità delle acque di falda dell'area in contemporanea con la fase finale del monitoraggio sul percolato.

Tutto ciò allo scopo di escludere ancora una volta eventuali fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee, peraltro mai accertati nel corso delle precedenti campagne di monitoraggio. C'è ora la necessità, da parte della ditta incaricata, di provvedere anche ad una doppia esecuzione di analisi chimico fisiche e misurazioni del livello delle acque di falda su ognuno dei sei piezometri esistenti nell’area della discarica di Vermegliano, prima della redazione della relazione finale sul monitoraggio del percolato.

A settembre scorso è stato anche affidato uno specifico appalto per il servizio di monitoraggio e analisi chimiche su percolato nell'area dell'ex discarica di via Monte Sei Busi. Un appalto che è parte integrante di un più vasto progetto che ha quale obiettivo quello di arrivare, definitivamente, alla chiusura, al recupero ed al ripristino dell'area nella quale, sino ad alcuni anni fa, funzionava la discarica per materiali inerti.