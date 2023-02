Ronchi, nuovo stemma con la Scuola Mosaicisti

Una proposta che si riaggancia al restyling operato sullo stemma comunale di Ronchi dei Legionari. E’ quella che il capogruppo di Noi con l’Italia, Boris Dijust, lancia al sindaco, Mauro Benvenuto.

“Considerata la recente approvazione del progetto per l’istituzione del nuovo stemma comunale – sono le sue parole - ritengo che potrebbe essere motivo di vanto e lustro per la città, dopo l’emissione del previsto decreto da parte della Presidenza del consiglio dei Ministri, far realizzare una copia del nuovo stemma ufficiale dalla scuola mosaicisti del Friuli”.

Dijust ricorda che in occasione dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra la scuola di Spilimbergo e Informest, di cui è presidente, ha avuto modo di apprezzare la grande competenza e le grandi capacità artistiche espresse dalla scuola.

“L’opera – continua - potrà essere a parete o a pavimento e collocata in luogo adatto per essere ammirata dai cittadini quale ad esempio l’entrata principale del palazzo municipale. Una visita guidata alla scuola mosaicisti del Friuli potrebbe infine essere l’occasione per valutare e apprezzare di persona le grandi capacità artistiche degli insegnanti e degli allievi della scuola che la rendono un punto di riferimento internazionale del mosaico”.

Avviare oggi l’iter burocratico di una collaborazione con Spilimbergo permetterebbe di procedere direttamente ai lavori al momento dell’emissione del decreto della Presidenza del Consiglio.