Ronchi, parte l'iter per il nuovo piano regolatore

Inizia il suo iter la variante numero 8 al piano regolatore di Ronchi dei Legionari. Tutti gli atti sono depositati nella sede municipale, alla segreteria generale, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione fino al 10 febbraio.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti con esclusione pertanto dei sabati e dei giorni festivi.

Considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, la visione della documentazione avverrà esclusivamente previo appuntamento inoltrando richiesta tramite mail urbanistica@comuneronchi.it o telefonando ai numeri 0481/477216 o 477217.

La documentazione di variante può essere inoltre sempre visionata sul sito web del Comune nella sezione amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio. Entro il periodo di deposito chiunque puo’ presentare al Comune osservazioni alla variante ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi.

Le osservazioni (in carta semplice) e le opposizioni (in carta legale) dovranno essere inviate al Sindaco tramite l’ufficio protocollo ( PEC comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it) o telefonando all’ufficio per prenotare un appuntamento per la consegna 0481/477207 o 477206.