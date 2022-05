Ronchi, prossimi eventi della candidata Sara Bragato

Rendere possibile impegno, trasparenza e competenza, ascolto e vicinanza. Questa, ma non solo, rispetto l’ampio programma depositato questa mattina in Comune, è la volontà che l’unica candidata Sindaca alle prossime elezioni comunali di Ronchi dei Legionari, Sara Bragato, si è posta nei confronti della cittadinanza.

Sabato scorso, al Parco Excelsior, gli esponenti delle liste che la sostengono, Ronchi 2030, Obiettivo Giovani e La Sinistra bene comune, hanno incontrato i cittadini per rispondere sui temi di maggiore interesse del programma della coalizione. Ma è solo il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno il percorso elettorale, a partire dal banchetto ai mercati del mercoledì.

Sabato 14 maggio, alle 18, sempre al Parco Excelsior, Franco Iurlaro, assieme alla candidata Sindaca e ai membri della coalizione approfondiranno e illustreranno Lo scenario locale del sistema socio sanitario e dei servizi alla persona, oggi e domani.

Mercoledì 25 maggio alle 20, nella sala consiliare del Municipio, sono invitati tutti i rappresentanti locali delle associazioni che operano in città nelle aree dell’ambiente e tempo libero, cultura, sporti, welfare e sociale, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati, per un confronto a tutto campo sul programma, ma soprattutto per raccogliere osservazioni e proposte utili al futuro lavoro amministrativo.

A seguire le liste per Sara Bragato Sindaca proporranno altre iniziative, tra le quali una passeggiata collettiva per le vie e rioni di Ronchi ed una serata musicale dedicata ai giovani, sino all’evento finale di venerdì 10 giugno, a conclusione della campagna, con la partecipazione di Furio Honsell.