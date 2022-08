Ronchi punta sul geoparco transfrontaliero del Carso

Ronchi dei Legionari prende in mano la situazione. Decisa ad intervenire su un fronte che, oggi più che mai, ha bisogno di punti fermi, di azioni, di buoni propositi che, però, debbono tramutarsi in decisioni concrete. Prima che sia troppo tardi. Quello di luglio scorso, per il nostro altopiano carsico, è stato un periodo a dir poco drammatico che, davvero, rimarrà a lungo all'onore delle cronache e dei dibattiti, non solamente a livello locale.

Accanto ai disagi arrecati alle popolazioni, alle fatiche sopportate dai Vigili del Fuoco, dalle donne e dagli uomini della Protezione Civile e di tutti i volontari, aspetti non secondari, vanno sicuramente messi a bilancio, in bella evidenza ed a monito per il futuro, gli impatti devastanti che i disastrosi incendi hanno avuto sul nostro ecosistema. Su quello del Carso, per l'appunto.

Proprio sulla base di queste considerazioni e cogliendo anche l'impegno di tutte le associazioni ambientaliste presenti sul territorio, l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha voluto fare un punto della situazione, fotografarla e pensare a quello che potrà essere il futuro del territorio carsico di propria competenza. Presenti alla riunione il sindaco, Mauro Benvenuto, l'assessore all'ambiente, Alessandro Bassi, l'assessore al turismo, Gianpaolo Martinelli, il dottor Alessio Stacul del servizio problematiche ambientali ed il docente di ecologia e di informatica applicata all'ambiente dell'Università di Trieste, dottor Alfredo Altobelli.

La lunga e articolata discussione si è declinata attraverso la voluta e ricercata necessità di allineare tutti gli attori dell'area carsica, siano essi amministratori, ma anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste e non solo, partendo dalle fonti scientifiche per arrivare a realizzare un progetto integrato di recupero e di tutela del nostro patrimonio ambientale. Tutto questo, come detto, considerando i danni ingenti causati sulle biomasse che i furiosi incendi hanno provocato. Le azioni auspicate, è stato ribadito. dovranno il più possibile essere armonizzate, per cercare, in tempi ragionevoli, di ottenere una maggiore e scientifica gestione del patrimonio boschivo, un'oculata tutela faunistica, una specifica manutenzione dei manufatti storici, favorendo così, oltre che alla necessaria salvaguardia di questo affascinante territorio, di inserirlo anche in nuovi contesti di promozione turistica, sportiva, e non per ultimi, in innovativi contesti scientifici-culturali.

“La volontà della municipalità ronchese è forte - ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – e questo primo incontro con un esperto qual'è, appunto, il professor Altobelli, ne è la prova tangibile. Ma non ci vogliamo fermare qui. Questo è il punto di partenza per costruire un progetto, che, potendo contare anche sulle leggi esistenti in materia, possa dare nuove chances di recupero e di crescita al nostro Carso”.

Ronchi dei Legionari punta con forza a valorizzare il Carso e tutte le sue peculiarità, sia naturalistiche, siano essere storiche e di proposta turistica ed enogastronomica. Anche per questo motivo, nel 2020, ha voluto essere parte attiva per la creazione del geoparco transfrontaliero sul Carso, previsto dal piano Interreg tra Italia e Slovenia. L'area carsica, anche a Ronchi dei Legionari, deve essere salvaguardata e valorizzata. Si tratta, dunque, di procedere alla realizzazione di un vero e proprio sistema organico delle zone a verde, come può essere la landa carsica o come sono quelle umide dei laghetti, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione pubblica. Ma si tratta concretamente di un’altra opportunità di valorizzazione del territorio, costituita anche sicuramente dall’ingente patrimonio di resti storici della prima guerra mondiale.