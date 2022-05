Ronchi riattiva il servizio per le affissioni

Dopo qualche mese di disagio torna la possibilità, a Ronchi dei Legionari, di far timbrare locandine e manifesti in città senza doversi spostare necessariamente a Gorizia.

Il servizio sarà svolto dalla tabaccheria Finatti di via Roma 86 dove associazioni, enti e realtà economiche potranno rivolgersi prima di procedere all'affissione.

Questo, come detto, dopo uno stop che perdurava dalla fine di febbraio con la chiusura dell'edicola di via Redipuglia. Dal 2018 l'amministrazione comunale era stata chiamata ad avviare un proprio appalto per la gestione del servizio e per l'individuazione della figura di supporto, ovvero quella che gestisce gli spazi pubblicitari e procede anche con l'affissione dei manifesti.

Dal primo gennaio del 2019 la municipalità ronchese si avvale del servizio di supporto della ditta bolognese ReService per la gestione dell’imposta pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si è deciso di cambiare e la “rivoluzione”, conseguenza dell'uscita di scena dell'azienda che, per anni, ha gestito questo settore a livello mandamentale, ha reso la vita più facile ai ronchesi che hanno la necessità, ad esempio, di far timbrare una locandina da far poi affiggere. Ciò dopo che, come detto, l'amministrazione comunale ha deciso di gestire autonomamente questo servizio.