Ronchi ricorda David Sassoli, il messaggio della Presidente Metsola

Prima città in Italia, Ronchi dei Legionari dedica un suo spazio, il passaggio pedonale tra piazza dell'Unità d'Italia e piazzale Berlinguer, a David Maria Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo.

La cerimonia, promossa da Leali delle Notizie e dall'amministrazione comunale, avrà luogo sabato 30 aprile, alla vigilia della giornata mondiale della libertà di stampa. Il programma prevede il ritrovo alle 10.30 dinanzi al Palazzo Municipale. Sono previsti alcuni interventi, tra i quali quello del sindaco, Livio Vecchiet, del presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, Giuseppe Giulietti, del presidente regionale dell'Ordine dei Giornalisti, Cristiano Degano, e del presidente di Assostampa, Carlo Muscatello.

Prevista anche la presenza di un rappresentante dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ci sarà anche Ossigeno per l'informazione rappresentato da Maria Laura Franciosi.

In questa occasione, un videomessaggio è stato inviato dalla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha voluto ricordare David Sassoli, la passione che lui metteva in tutte le cose che faceva e anche la necessità di una stampa libera per il bene della democrazia.

Metsola ha sottolineato come Ronchi dei Legionari sia ormai diventata la capitale della libertà di stampa. Le iniziative dedicate alla libertà stampa e di espressione incominceranno già venerdì 29 aprile alle 20.30 con la presenza del giornalista e blogger maltese Manuel Delia.

L’incontro si terrà nell’auditorium comunale “Casa della Cultura” di Ronchi dei Legionari. Delia dialogherà con Paolo Mosanghini, vicedirettore del Messaggero Veneto. Sempre sabato, alle 20.30, si terrà, invece, un itinerario letterario e teatrale lungo le vie della città con le performance del collettivo Le Ombre - Desto o son sogno?. Lo spettacolo sarà incentrato su alcuni giornalisti della Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione, che si scopriranno man mano che si percorrerà il centro di Ronchi. Si partirà da via Dante, davanti al Murales dedicato a Daphne Caruana Galizia.