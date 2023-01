Ronchi rivede stemma, gonfalone e bandiera

E' al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per lunedi 30 gennaio, alle 18. Un'operazione che colma una lacuna che dura ormai da parecchi anni e che nessuno, sino ad oggi, aveva pensato fosse necessario.

Si tratta dell'aggiornamento e del restyling dello stemma, del gonfalone e della bandiera del Comune di Ronchi dei Legionari. Ai quali è legata la domanda di concessione degli emblemi araldici. Qualcosa che, come detto, non è mai stato fatto.

Conseguenza è che, cercando nell'archivio centrale dello Stato, non c'è traccia della presenza dello stemma cittadino. Un'operazione alla quale, così sembra, tutti dovrebbero essere d'accordo. Non ci dovrebbero essere colpi di scena, domani, in aula.

“Non si tratta di una questione di quelle che potremmo definire fondamentali per la vita di una città – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto – ma anche in questo caso ci è sembrato necessario fare ordine e porre fine a quella confusione di stemmi che oggi regna sugli atti ufficiali, sugli automezzi e su tutte quelle forme di pubblicità che riguardano l'amministrazione comunale”.

Una volta approvato il progetto elaborato dal personale del servizio tecnico, andrà seguito l'iter ufficiale che prevede una richiesta formale che verrà indirizzata all'ufficio onorificenze e araldica della presidenza del Consiglio dei ministri. Giunta la risposta e pubblicati gli estremi sui fascicoli comunali dell'ufficio araldico, la municipalità ronchese sarà autorizzata a utilizzare lo stemma in tutte le occasioni che lo riterrà opportuno o che sarà necessario.

Un restyling che trova fondamento su quello che è lo stemma storico ideato, nel 1890, dal pittore triestino Carlo Wostry. Nel 1912 esso venne miniato da Franz Junginger, pittore di corte, nel diploma imperiale che concede a Ronchi il rango di borgata. E' costituito da uno scudo di colore rosso, attraversato da una catena di monti argentei con tre cime, il cui orlo inferiore è riempito da un prato verde, nel quale mettono radice quattro viti verdi naturali, che si innalzano fino alla metà dello scudo.

Lo stemma, ancora oggi, si può notare sulla riproduzione fotografica, visto che l'originale è stato rubato, del cofanetto fatto pervenire, in occasione dell'elevazione a borgata, dall'imperatore Francesco Giuseppe che, allora, si firmò in italiano. Uno stemma che, poi, tiene conto anche del fatto che Ronchi dei Legionari, nel marzo del 2022, ha ricevuto il titolo di città.

“Anche di questo dovevamo tener conto – aggiunge il primo cittadino – visto che ci sono delle regole da rispettare ed alle quali non possiamo sottrarci. E, poi, poter contare su una grafica che sia ordinata una volta per tutte è un fattore di eleganza che non può che far piacere”.

Lo stemma della città, dunque, troverà posto sulla carta intestata, sugli atti come le delibere dell'amministrazione o dei vari servizi, ma anche su manifesti, locandine, anche prodotti dalle associazioni che godono, di volta in volta, del patrocinio della municipalità e sui tanti mezzi comunali.