Ronchi, slitta il restauro della palazzina di via Duca d'Aosta

Un'improvvisa, ma ragionata marcia indietro. Non sarà più ristrutturata, a Ronchi dei Legionari, la palazzina di via Duca d'Aosta 6 che, un tempo, fu sede del centro di salute mentale e, ancor prima, della biblioteca comunale.

Una realtà storica del tessuto urbanistico ronchese, realizzata nell'Ottocento e che, via via, è stata ambulatorio comunale, sede del medico condotto, biblioteca comunale al primo piano e centro diurno per anziani al pianterreno e, poi, centro di salute mentale e sede di una comunità alloggio per questa tipologia di malati.

La giunta comunale retta dal sindaco Mauro Benvenuto, infatti, si è espressa a favore della devoluzione del contributo regionale, assegnato inizialmente proprio per la ristrutturazione e realizzazione di alloggi per single, separati e anziani proprio negli spazi di via Duca d'Aosta, verso la realizzazione di alloggi, aventi però la stessa finalità, da eseguire, però, su un altro immobile di proprietà comunale.

Nello specifico, su iniziativa degli assessori alle finanze, Enrico Papais ed ai lavori pubblici, Michela Lorenzon, sentito anche il parere dell’assessore ai servizi sociali, Elisa Sandrigo, è stata proposto all'esecutivo questo trasferimento di fondi. “La scelta su dove procedere – ha spiegato Papais - è caduta sull’immobile che si trova al civico 5 di via Buonarroti, gentilmente donato al Comune, con legato testamentario, da Carlo Cecchinato Carlo, proprio con la clausola di realizzare nello stesso alcuni alloggi da destinare alle famiglie bisognose”.

Il finanziamento 400mila euro, è stato osservato dall'esecutivo, non sarebbe sufficiente alla completa ristrutturazione dell’ex centro di salute mentale, visto che, a seguito della presentazione del progetto da parte del raggruppamento temporaneo di professionisti, al quale era stato affidato inizialmente l’incarico, il costo complessivo ammonta a circa 1 milione e 300mila euro, costo sicuramente da rivedere, in futuro, a seguito dell’aumento generale dei prezzi anche nel settore dell'edilizia.

“Verrebbe in questo modo rimandata la valutazione sulla possibilità di intervento per la riqualificazione della palazzina – ha aggiunto - non escludendo tuttavia anche la sua cessione a privati”.

L’obiettivo dell’intervento è, ora, quello della realizzazione di due alloggi sociali nell’immobile di via Buonarroti, vista la grande richiesta e necessità di appartamenti per famiglie in difficoltà economica. Uomini e donne che, spesso, si trovano a fare i conti con una separazione o con un divorzio, a chi si trova, per scelta o casi della vita, ad essere single e a quegli anziani che, magari, abitano in residenze troppo grandi per le loro esigenze.

“Ci sembrava pertanto più opportuno, sentito anche il parere dell’ufficio tecnico – spiega Papais - procedere alla spesa per la predisposizione di uno studio di fattibilità per valutare quest’altra ipotesi, vista anche la nota regionale che fissava il termine per l’ultimazione dei lavori al 31 dicembre prossimo e per la rendicontazione al 2023, anche al fine di dare finalmente atto alla volontà del signor Cecchinato, risalente ormai al 2004”.