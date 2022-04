Ronchi vende due immobili inutilizzati

Altri due immobili inutilizzati vengono messi in vendita. L'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, dunque, prosegue nel dare attuazione al suo piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Giovedì 5 maggio, alle 10, nella sala consiliare del palazzo municipale, alla presenza di un'apposita commissione di gara, si terrà un’asta pubblica per la vendita di un immobile che si trova in via dei Granatieri 18 e di uno al civico 13 di via Divisione Julia.

Prezzo base d'asta, in aumento, 64mila euro per il lotto numero 1 e 40mila per il lotto 2. Le domande con le offerte dovranno pervenire entro le 11.30 di mercoledì 4 maggio. Per quel che riguarda il lotto 1 (immobile via dei Granatieri), esso possiede 5 vani e una superficie di 129 metri quadrati, escluse le aree scoperte per 122 metri.

Ha una rendita catastale di 232,41 euro. Il lotto numero 2 (immobile via Divisione Julia), esso ha 3 vani e mezzo, si sviluppa per 67 metri quadrati e per 57 metri quadrati all'esterno ed ha una rendita catastale di 155,45 euro. La procedura a evidenza pubblica, per mezzo di offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, sarà svolta in ottemperanza al regolamento comunale per la vendita degli immobili patrimoniali, con aggiudicazione per ogni singolo lotto in favore di colui che abbia offerto il miglior prezzo in aumento sul prezzo a base d’asta e disposta anche in presenza di una sola offerta valida.

“Mettere in vendita questi beni – sottolinea il sindaco, Livio Vecchiet – significa valorizzare quelle che sono le proprietà non in uso e che, quindi, possono avere una seconda vita. Case, terreni ed altri manufatti che non hanno valore sotto il profilo del loro utilizzo istituzionale non possono essere lasciati a marcire ed in balia del tempo. Ed è per questo che i nostri uffici hanno prodotto uno studio per la loro valorizzazione”.