Ronchi, via libera della Giunta al bilancio di previsione

Via libera, a Ronchi dei Legionari, al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, licenziato dalla Giunta e prossimo all'approvazione del Consiglio comunale.

Il bilancio di competenza relativo al 2021 pareggia su un totale complessivo di 23.072.776 euro. Le entrate tributarie sono state previste nella stessa misura del 2020 e le tariffe per le mense scolatiche, l'asilo nido e il trasporto scolastico sono rimaste invariate ed anzi è stato previsto qualche ritocco al ribasso.

Per quanto riguarda l'imu, l'imposta è stata prevista con le stesse aliquote applicate nel 2020, quindi prima dell'inizio della pandemia, mentre per quel che riguarda la Tari si è presa come base le tariffe 2019 applicate anche nel 2020 e ciò perchè non è ancora pervenuto il piano economico e finanziario del 2021 che deve essere realizzato secondo le regole fissate da Arera e validato da Ausir.

“La novità – spiega l'assessore alle finanze, Paola Conte - riguarda la previsione del nuovo canone unico patrimoniale. La legge ha disposto la soppressione dei tributi minori, come Tosap, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Questi tributi sono sostituti ad invarianza di gettito da questo nuovo canone il cui regolamento sarà approvato nel prossimo consiglio comunale ed avrà efficacia dal primo gennaio. Anche l'addizionale comunale all'Irpef sarà applicata con le stesse aliquote del 2020”.

Le spese correnti sono state previste nella stessa misura degli importi impegnati nel 2020. La spesa del personale è stata prevista tenendo presente quanto indicato nella circolare regionale del dicembre scorso e la parte corrente, pertanto, pareggia su un totale complessivo di 14.972.288 euro. Per quanto riguarda gli investimenti il totale previsto ammonta a 4.263.159 euro, in parte finanziato con l'avanzo di amministrazione presunto, in parte con i contributi in conto capitale ed con altre entrate quali proventi della legge 10 e rimborsi assicurativi. Le opere principali previste riguardano l'efficientamento energetico, i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Leonardo Brumati, la riqualificazione dell'immobile di via Duca d'Aosta, la riqualificazione della viabilità di via Dobbia e la sistemazione dell'incrocio di via dei Campi, via Manzoni e via D'Annunzio.

“E' stato un lavoro non semplice – aggiunge Conte - anche in seguito alla circolare regionale relativa alla legge regionale 20 ed alla deliberazione della giunta regionale pervenuta agli enti locali gli ultimi giorni del 2020 circa l'obbligo della sostenibilità della spesa del personale. E' un buon lavoro svolto principalmente dal servizio finanziario per quanto riguarda la parte tecnica a cui vanno aggiunte le scelte di carattere politico fatte dalla giunta. Nonostante tutti i vincoli imposti e l'incertezza delle risorse finanziarie disponibili si è riusciti a mantenere inalterato l'ottimo livello dei servizi erogati”.