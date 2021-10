Rosa Ricciardi confermata vicepresidente nazionale Ancrel

L’assemblea nazionale dell’Associazione certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), a cui hanno partecipato 500 membri di tutta Italia, ha confermato alla guida per il prossimo triennio Marco Castellani e quale vicepresidente la friulana Rosa Ricciardi, che già presiede la sezione regionale dei revisori degli enti locali.

All’assemblea è seguito una tavola rotonda con i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Interni e della Corte dei Conti per fare il punto sui compiti di ogni ministero nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sull’attività di consulenza che la magistratura contabile è chiamata a svolgere a supporto dell’attività di ministeri e di enti locali.

A nome dell’Ancrel Maria Carla Manca, che ha appena scritto un libro sul Pnrr a quattro mani con Ricciardi, ha dimostrato come, in questa delicata fase storica per la pubblica amministrazione, sia necessaria una nuova organizzazione della governance del Comune e un controllo concomitante del revisore dei conti, per prevenire ritardi ed errori nelle procedure.