Rotatoria in località Rivatte: mozione respinta a Fiume Veneto

Durante l’ultimo consiglio comunale del 22 marzo, è stata posta in discussione una votazione presentata dalle minoranze di sinistra in merito alla rotatoria da realizzarsi lungo la SP21 in località Rivatte.



Con la mozione si voleva impegnare la giunta ad attivarsi per richiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia la realizzazione della suddetta rotatoria all’altezza dell’incrocio tra la ex-provinciale, via Michelangelo e via Risorgimento.



“Negli ultimi due anni – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - l’amministrazione Canton ha lavorato, seppur lontano dai riflettori e dalle chiacchiere, per sostenere il decisivo lavoro e la perseveranza decennale dell’Associazione Pro Rivatte nel richiedere l’opera. La Regione a guida leghista ha accolto la richiesta e l’iter per la rotatoria è già stato avviato. La fase progettuale è in partenza in questi giorni da parte di FVG Strade, che ha ricevuto l’incarico dalla direzione regionale su indicazione dell’assessore Pizzimenti, con il quale in questi mesi il dialogo con il comune è stato continuo e fondamentale per raggiungere un risultato che i cittadini attendevano inascoltati da dieci anni.



Abbiamo dovuto respingere la mozione in quanto illogica e superata: impegnare la giunta a richiedere un’opera che è già oggi in fase di progettazione, fa emergere tutta la natura pretestuosa di un’opposizione evidentemente senza argomenti, che vede uniti sinistra e Fratelli d’Italia arroccati al fortino della polemica ad ogni costo, per creare confusione e screditare la maggioranza senza nessuna visione costruttiva, facendo finta di non ricordare gli eventi, nonostante la vicenda sia chiarissima e più volte loro spiegata non solo dal comune, ma anche da Friuli Venezia Giulia Strade e uffici regionali.E’ singolare che esponenti dei partiti che sostenevano l’allora giunta regionale Serracchiani e chi dal 2013 al 2018 ha amministrato il comune di Fiume Veneto, senza ottenere alcun risultato concreto, oggi attacchi l’ amministrazione Canton, che invece il risultato è riuscito ad ottenerlo.Dovremmo essere tutti felici che, finalmente, si sia raggiunto l’obiettivo, mentre invece continuiamo a registrare scomposte posizioni che con i bisogni dei cittadini hanno poco a che fare e che hanno addirittura portato i gruppi di sinistra a votare contro l’allargamento della Bannia – San Vito, parimenti opera importantissima e attesa da anni.”