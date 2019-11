Rotta balcanica, “No a muri e cani poliziotto ai confini”

“I flussi migratori lungo la rotta balcanica non si arrestano erigendo muri né sguinzagliando lungo i confini i cani poliziotto”. A dirlo è il senatore pordenonese di Forza Italia Franco Dal Mas commentando la proposta di utilizzare i cani poliziotto lungo la frontiera tra Italia e Slovenia, terminale della rotta balcanica.

“I numeri relativi agli ingressi illegali in Friuli Venezia Giulia – va avanti Dal Mas - meritano attenzione e risposte efficaci, non certo proposte fuori dal tempo e fuori dalla ragione. Proprio oggi il Senato ha commemorato il trentennale della caduta del Muro di Berlino: un evento storico che rappresenta la vittoria delle democrazie contro i regimi comunisti. Il solo pensare di erigerne un altro, lungo 243 chilometri, è contrario all’idea di libertà, oltre che un segno di debolezza. Altrettanto insensato proporre di utilizzare i cani per il controllo dei confini, anch’esso ricordo di tempi che non rimpiangiamo. Lasciamo fuori almeno i cani dalla politica”, conclude il senatore.