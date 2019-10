Rotta balcanica, Fvg come Lampedusa

“Più agenti alla frontiera con la Slovenia, coinvolgimento dell’Unione europea e sollecitazione al governo di Lubiana affinché collabori più fattivamente. Se la Turchia aprirà i suoi confini sulla rotta balcanica si riverseranno in poco tempo decine di migliaia di migranti. L’Italia deve farsi trovare pronta e scongiurare il rischio che il confine nord orientale diventi un’incontrollabile porta d’accesso nell’Unione europea”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli illustrando alcune iniziative conseguenti alla minaccia del presidente Erdogan di allentare i controlli sui flussi di migranti che dalla Turchia vogliono raggiungere l’Europa via terra.

“Una minaccia che in realtà è l’ammissione di quanto sta già accadendo. Testimonianze dirette di chi è impegnato nel circuito dell’accoglienza ci dicono che i flussi sono in aumento da alcune settimane, segno che le maglie si sono già allargate. E che, come purtroppo accade da mesi, la Slovenia si gira dall’altra parte. Se la tendenza dovesse rafforzarsi il Friuli Venezia Giulia rischierebbe di diventare un’altra Lampedusa, mandando in tilt anche il sistema dell’accoglienza. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza svolgono già un prezioso lavoro, ma l’organico è insufficiente e va incrementato. Se non sarà fatto subito ho già pronto un emendamento alla legge di bilancio. Non solo: il governo, al di là dei roboanti annunci, convinca i paesi dell’Unione europea della necessità di rivedere il regolamento di Dublino. Ognuno, dalla Slovenia agli altri Stati europei, faccia la sua parte: il Friuli Venezia Giulia non può essere lasciato da solo”, conclude Novelli.