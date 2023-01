Rotta balcanica, il Ministro dell’interno Piantedosi a Trieste

Il tema è sull’agenda del Governo al punto da mandare il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi a incontrare gli enti locali. Sabato 14 gennaio, in Prefettura a Trieste, il Comitato per l'ordine e la sicurezza sarà allargato all’esponente dell'Esecutivo Meloni. Al centro della discussione, ovviamente, la rotta balcanica che, da ottobre a dicembre 2022, ha visto un numero quadruplicato di arrivi a Trieste.

La vicenda è spinosa e anche l’avvicendamento dei Prefetti con Pietro Signoriello da poco subentrato ad Annunziato Vardè non è del tutto casuale. Signorielli, nella sua conferenza stampa d'insediamento, aveva anticipato che un esponente del Governo sarebbe arrivato a breve. Tutti guardavano al 24 gennaio, quando il capoluogo giuliano ospiterà il vertice sui Balcani con la presenza del Ministro degli esteri Antonio Tajani.

La presenza, invece, sarà anticipata di dieci giorni. Sabato il focus sarà sulla questione migranti: a Trieste, nel 2022, sono arrivate 12.500 persone contro le 6.200 del 2021, in prevalenza pakistani e afgani, ma non sono mancati gli arrivi di famiglie. Resta, poi, il nodo dei riaccompagnamenti in Slovenia che, secondo le associazioni umanitarie, sono illegali, mentre il Governo dopo uno stop non ufficiale ha deciso di riattivare a novembre.

C’è anche il nodo dell’allargamento di Schengen alla Croazia e la possibile istituzione di pattuglie miste italo-slovene-croate. Tutte questioni che potrebbero essere raccolte dallo stesso Piantedosi e poi affrontate anche nel vertice sui Balcani che avrebbe come focus la situazione di crisi tra Serbia e Kosovo, ma che potrebbe essere esteso anche alla rotta degli esseri umani.