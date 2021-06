Rotta balcanica, ripartiranno le pattuglie congiunte Italia-Slovenia

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato a Lubiana il ministro dell’Interno della Repubblica di Slovenia, Ales Hojs, al quale ha assicurato l’appoggio e il supporto dell’Italia sui vari temi che saranno affrontati durante il semestre della prossima Presidenza slovena dell’Unione europea che inizierà il 1° luglio, pur rimarcando una posizione alternativa sui dossier migratori.

La responsabile del Viminale - proprio in vista del semestre a guida slovena - ha voluto ribadire le osservazioni avanzate da parte italiana sulla proposta della commissione UE relativa al Patto immigrazione e asilo e, allo stesso tempo, ha sottolineato l’importanza degli accordi di partenariato strategico con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori finanziati dall’Unione europea.

I due ministri hanno affrontato nello specifico le problematiche migratorie che riguardano la rotta balcanica e che investono direttamente anche la Slovenia e l’Italia, constatando che i dati dei primi mesi del 2021 indicano una sostanziale stabilità dei flussi rispetto allo stesso periodo del 2020.

Da parte italiana è stata confermata la proposta, già formalizzata con una lettera alla Commissione e ora rilanciata in vista della Presidenza slovena dell’Unione, di promuovere una riunione tra i Paesi interessati ai flussi migratori che hanno il loro snodo centrale in Bosnia Erzegovina.

I due ministri, anche alla luce dell’esito positivo del confronto tecnico tra i vertici delle rispettive forze di polizia, hanno convenuto di riattivare quanto prima i pattugliamenti congiunti nella fascia confinaria italo-slovena interrotti nel 2020 a causa del Covid 19. Previsto un piano comune di vigilanza per i valichi di frontiera anche con l’impiego di droni e visori notturni per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali che sfruttano il traffico dei migranti.

“La ripresa delle pattuglie miste sul confine italo-sloveno conferma la volontà di collaborazione concreta che c’è tra i due Paesi. Ma credo sia da condividere anche l’accelerazione dell’ingresso della Croazia nell’area Schengen, come indicato dalla Commissione europea nella nuova strategia Ue che prevede misure per proteggere la libertà di movimento e la sicurezza dei confini allo stesso tempo. Confidiamo che il semestre di presidenza slovena darà impulso all’integrazione dei Balcani Occidentali, area strategica per l’Italia”, afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della commissione Esteri a Palazzo Madama.