Roveredo in Piano in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Silvano Liva

Si è spento a 95 anni Silvano Liva, ex sindaco di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Nato a San Giovanni al Natisone nel 1926, ha dedicato la sua vita al mondo del volontariato sociale. Lascia la moglie Lidia Cadelli e i due figli Denis e Renzo, che dal padre ha ereditato la passione per la politica, diventando a sua volta sindaco e poi consigliere regionale del Pd e attuale responsabile Economia Pd Fvg.



"Era mio papà, ma era anche un uomo di una Sinistra, buona, democratica, onesta - scrive su Facebook il figlio Renzo -. Una vita nel lavoro, nella solidarietà, nella Storia della Comunità di Roveredo. Oggi Silvano ci ha lasciato. Grazie a tutti quelli che mi hanno già raggiunto con un messaggio di condoglianze e a tutti quelli che ci vorranno in questi giorni inviare un segno di vicinanza".



Ne “La Merica” (ed. Omino Rosso), in veste di scrittore, ha raccontato storie di emigrazione e le fatiche del mondo agricolo di allora. Lo stesso Liva emigrò prima del matrimonio in Svizzera e dopo la nascita del primogenito Renzo in Liberia. Poi il rientro a Roveredo in Piano, il lavoro nelle imprese edili della Destra Tagliamento e la passione per la politica con il doppio mandato come sindaco tra gli anni Sessanta e Settanta. Liva è stato prima direttore e poi presidente della Cooperativa di lavoro, e poi alla guida della Coop di consumo, prima di fondare l’Auser una volta raggiunta l'età della pensione. Nerl 2019 l'Auser territoriale di Pordenone ha celebrato il trentennale con una cerimonia che ha visto la partecipazione anche di Silvano Liva, al quale è stato consegnato un attestato: "Per il contributo determinante alla nascita e allo sviluppo dell'Auser di Roveredo in Piano e alla diffusione, con dedicazione instancabile, dei valori della solidarietà e della cittadinanza attiva e responsabile nella propria comunità".



"Le condoglianze di tutti noi a Renzo Liva per la perdita del papà Silvano. Retto, lavoratore, sindaco di Roveredo in Piano, impegnato nel sociale e scrittore. La comunità del Pd ringrazia un uomo che ha dato sempre e abbraccia la famiglia" il messaggio di cordoglio del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.