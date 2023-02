Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Con lui sono stati assolti - qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori - tutti gli imputati.

Oltre a Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula "perchè il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Con il dispositivo letto dai giudici, dopo poco più di due ore di camera di consiglio e oltre sei anni di processo, sono crollate le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Accuse cancellate per Berlusconi, imputato per corruzione e per cui la Procura aveva chiesto sei anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli altri 28 imputati.

"Sono molto contenta per la sentenza emessa oggi, che ha assolto Silvio Berlusconi dalle accuse mosse nel processo Ruby Ter perché 'il fatto non sussiste'. Viene confermata l'infondatezza delle accuse e la condotta impeccabile del Presidente, sulla cui integrità io e noi di Forza Italia non abbiamo mai avuto dubbi", afferma Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

"Mi auguro - ha aggiunto - che questa sia la parola finale su una vicenda assurda, durata troppi anni. Resta in noi l'amarezza per il calvario giudiziario che il Presidente Berlusconi ha dovuto subire e per i troppi veleni, gli insulti e le calunnie che hanno colpito e screditato un'intera comunità politica".

“Una nuova assoluzione per il presidente Silvio Berlusconi… un’altra, questa volta nel processo Ruby ter. Una pagina di verità che mette fine ad anni di sofferenze e ingiustizie”, twitta il vicepresidente Fvg Riccardo Riccardi.

"Ha vinto la giustizia. Sconfitti l'accanimento giudiziario di una certa magistratura e il giustizialismo giacobino della sinistra". Così, in una nota, il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nell'esprimere soddisfazione per l'assoluzione. "Abbiamo sempre avuto piena fiducia nel Presidente. La verità ha sconfitto anni di condotta persecutoria. Resta una sola, semplice domanda: quanto è costata ai cittadini italiani l'ostinazione nell'usare il giustizialismo come arma politica?".