Ruda, approvato il bilancio: avanzo destinato agli investimenti

Con l’approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Comunale, si chiude l’esercizio 2019 del Comune di Ruda. Dodici mesi segnati da numerosi investimenti e un livello d’indebitamento contenuto.



In questo periodo sono stati infatti realizzati lavori di ristrutturazione della centrale termica del plesso scolastico, lavori di manutenzione straordinaria del tetto, dei pluviali e delle grondaie su Municipio e sede Associazioni, la manutenzione straordinaria del Cimitero di Ruda, il completamento secondo lotto sede Protezione Civile presso ex Caserma Jesi, interventi di realizzazione asfalti e marciapiedi, interventi su impianti di illuminazione pubblica a led, l’adeguamento del Piano Regolatore e incarichi professionali per la progettazione dell’edificio in Piazza Cavalieri di Malta e dell’ex Amideria Chiozza.



Nell’esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti, il sindaco Franco Lenarduzzi afferma: “Abbiamo lavorato moltissimo, sia nel campo dei lavori pubblici sia per ottenere finanziamenti statali e regionali per calare la pressione fiscale e rendere più efficiente la nostra macchina organizzativa. Per questo devo ringraziare tutti i collaboratori, lo staff amministrativo e tutti i dipendenti del Comune. Con questi risultati possiamo affrontare questa crisi con più forza, permettendoci anche maggiori sforzi in quelle politiche solidali che hanno sempre contraddistinto la nostra azione”.



In sintesi, il Rendiconto 2019 del Comune di Ruda conferma una situazione finanziaria e strutturale equilibrata e solida, con l’assenza di elementi di anomalia di natura gestionale come confermato dalla relazione del Revisore dei Conti.. Il costo del personale si ferma al 23,32% del totale della spesa corrente.Il livello d’indebitamento, componente importante della rigidità del bilancio, è contenuto cosa che permetterà all’ente di assumere, se necessario, nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili nei i limiti massimi imposti dal legislatore.