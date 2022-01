Ruda, approvato il bilancio di previsione

Con gli otto voti favorevoli della maggioranza e le quattro astensioni della minoranza, il Consiglio Comunale di Ruda ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024, il primo presentato dalla nuova amministrazione a fianco del Sindaco Franco Lenarduzzi, rieletto lo scorso ottobre per il secondo mandato.

La relazione illustrata dall’assessore Pernazza ha presentato un bilancio sano ed equilibrato, che rispetta tutti i limiti previsti dalle normative, con un indebitamento in calo costante ormai da diversi anni.

“Un bilancio che, nella parte corrente, pareggia a 2.310.458 euro e che pone la massima attenzione alle manutenzioni ordinarie, alla gestione dei plessi scolastici e ai rapporti con il mondo associativo che rappresenta un patrimonio inestimabile per il Comune di Ruda”, dichiara il Sindaco Franco Lenarduzzi.

Dal lato investimenti il bilancio di previsione pareggia a 1.107.127 euro al quale si sommeranno i progetti da terminare che confluiranno con l’avanzo vincolato 2021.

“Un bilancio molto ambizioso, frutto della capacità dell’Amministrazione di reperire finanziamenti e opportunità”, sottolinea il sindaco. “Il progetto di recupero dell’ex Amideria, le piste ciclabili, la nuova scuola primaria, il recupero dell’ex caserma di Perteole, il rifacimento della strada Tarabana sono le numerose e ambiziose le opere che verranno realizzate nel corso del prossimo triennio”.

E conclude: “La maggior criticità è rappresentata invece dalle poche risorse a disposizione per le spese di gestione ordinaria. Sul personale, oltre alla cronica mancanza di risorse economiche, è la mancanza di risorse professionali specializzate da assumere a rappresentare la maggiore criticità per i piccoli comuni, soprattutto per un comune come quello di Ruda che negli ultimi anni ha visto le maggiori figure apicali lasciare per quiescenza. A tal proposito il bilancio di previsione è stato l’ultimo atto preparato da Claudio Altran, lo storico ragioniere di Ruda, che dopo 37 anni ha lasciato il comune a fine 2021 per la meritata pensione”.