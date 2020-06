Ruda, pagamento Imu posticipato di tre mesi

I cittadini di Ruda avranno tre mesi in più, dal 16 giugno alla nuova scadenza del 16 settembre, per informarsi e pagare la nuova Imu 2020 che riunisce in un’unica imposta la vecchia Imu e la Tasi, mantenendo struttura e impostazione fiscale dei due vecchi tributi, nonché le esenzioni previste precedentemente per le prime abitazioni.

“In un periodo di instabilità economica, con i tempi stretti di assolvimento dei doveri fiscali e la nuova tipologia di tassazione, l’amministrazione comunale ha voluto dimostrare, anche in questa circostanza, di essere vicina ai propri cittadini con la proroga della scadenza dando in questo modo maggiore respiro ed agevolare le famiglie in un momento difficile per la comunità”, commenta Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda, assieme all'assessore comunale al bilancio Simone Ulian.

Il versamento dell’acconto dell’Imu potrà essere effettuato entro il 16 settembre, senza applicazione di sanzioni e penali con l’eccezione dei versamenti relativi agli immobili del gruppo D, non di competenza comunale.