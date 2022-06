S'insedia in Consiglio regionale Marko Pisani

Insediamento in Consiglio regionale per Marko Pisani. Il neo-consigliere prende il posto di Igor Gabrovec, che si è dimesso dopo l'elezione a sindaco di Duino Aurisina nella tornata elettorale del 12 giugno.

Nei Comuni al di sopra dei 3.000 abitanti la carica di primo cittadino è incompatibile con il ruolo di consigliere regionale, come ha ricordato il presidente dell'Aula, Piero Mauro Zanin, nel corso della Giunta per le elezioni che ha preceduto la seduta consiliare antimeridiana dando il formale via libera alla surroga.

Pisani era il secondo dei non eletti nella lista della Slovenska Skupnost, ma è lui a subentrare in quanto il primo dei non eletti - lo scrittore Boris Pahor - è deceduto il 30 maggio. "Pahor aveva 108 anni e avrebbe potuto diventare - ha detto Zanin in apertura di seduta - il consigliere regionale più anziano del mondo. Per onorarlo e ricordarlo, riproponiamo ora un estratto della video intervista di due anni fa, che venne trasmessa in Aula in occasione del Giorno della memoria". Al termine del video è scattato un applauso spontaneo da parte dei consiglieri.

Pisani, che alle elezioni del 2018 ottenne 148 voti di preferenza, ha giurato fedeltà alla Repubblica nei primi minuti della seduta consiliare, dopo le foto di rito negli uffici e nei corridoi dei passi perduti. Il neo consigliere ha recitato la formula sia in italiano sia in sloveno, per poi rivolgere in lingua slovena un breve saluto all'assemblea. Pisani ha voluto rendere omaggio a Boris Pahor e ringraziare il predecessore Gabrovec per l'impegno profuso in Consiglio, auspicando un dialogo costruttivo "per garantire il progresso economico e sociale, con particolare attenzione ai soggetti più fragili".