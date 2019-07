Sacile, parte il recupero delle centraline idroelettriche

Superato anche l’ultimo scoglio che ha fin qui “frenato” l’avvio del recupero delle centraline idroelettriche sulla Livenza e sul rio Paisa. E’ stato firmato, infatti, ed è d’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo il via libera della Commissione Europea, il tanto atteso Decreto governativo “Fer 1”, che stabilisce i nuovi incentivi statali per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, come l’idroelettrico.

"Il Decreto, che stabilisce anche le regole per l’accesso agli incentivi, restituisce certezze ai privati che hanno scelto d’investire in questo settore, seppur contenga un consistente taglio dei bonus incentivanti, tanto da provocare attimi d’incertezza sul buon esito anche per la nostra, annosa vicenda", spiega l'assessore comunale di Sacile, Roberto Ceraolo. "Timori che ora appaiono fugati. Ricordo che il nostro Comune possiede quattro centraline, inutilizzate da molti anni, il cui recupero è stato affidato con le procedure del “Project Financing”, a seguito di gara pubblica".

"Una procedura obbligata dopo l’introduzione del Patto di Stabilità e delle nuove regole finanziarie, che impediscono agli enti locali la stipula di nuovi mutui, a prescindere dalla loro vantaggiosità e che, in questo caso, sarebbero stati ammortizzati senza alcun aggravio per il bilancio municipale (come già accaduto in precedenza, e con pieno successo, con il fotovoltaico sui tetti delle scuole). La gara si è conclusa da oltre due anni, nei quali il privato ha sviluppato i progetti convenzionati e per i quali (per due delle quattro centraline) ha già ottenuto dalla Regione l’Autorizzazione Unica e quindi il benestare per l’avvio dei lavori", contonua Ceraolo.

"Lavori frenati, però, dalla decadenza del vecchio Decreto sugli incentivi e dalle incertezze sull’emanazione di quello nuovo, finalmente giunto in porto. Della questione era stata portata a conoscenza anche Vannia Gava, sottosegretario all’Ambiente, che sappiamo essersi proficuamente adoperata, e di ciò le siamo grati. Si annuncia, quindi, come imminente l’apertura dei cantieri per il recupero delle centraline sulla Livenza al ramo “della Pietà” e a quello che bagna palazzo Ragazzoni".

"Con quest’ultima opera sarà realizzata anche una passerella soprastante la cascata, di collegamento tra il cortile dello storico palazzo e la “Bella Venezia”, arricchendo il centro storico di un ulteriore, suggestivo percorso pedonale", spiega ancora l'assessore. "I lavori saranno eseguiti dalla società Powerlive, vincitrice del Project, che conferma di aver in corso anche la progettazione esecutiva per la centralina di Campo Marzio, che è anche quella che garantisce la maggior produttività. La diversa temporalità nell’esecuzione dei lavori sulle tre centraline sulla Livenza è dovuta dall’ovvia necessità di garantire comunque il deflusso dell’acqua del fiume a valle, stanti gli sbarramenti temporanei previsti dai progetti delle opere".