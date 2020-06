Sacile, polemiche sulla pista ciclabile in via Zancanaro

A Sacile è acceso il dibattito sulla pista ciclabile in via Zancanaro e il 'sacrificio' in termini di posti auto. Sul 'caso' interviene l'assessore Roberto Ceraolo. "E’ sempre stato evidente che la realizzazione della ciclabile avrebbe comportato qualche sacrificio in termini di parcheggi. Penso sia intuitivo per ogni sacilese che abbia coscienza della situazione attuale. Ora che i lavori avanzano, e le legittime preoccupazioni di esercenti e residenti aumentano, avvicinandosi a toccare con mano quanto finora rimasto sulla carta, prendono fiato polemiche finora rimaste sopite o sotto traccia. Ma di ciò non mi meraviglio né mi scandalizzo. Non è la prima e non sarà l’ultima volta".

"Sono tante le persone che mi hanno spesso definito un 'ossessionato' del parcheggio perché, secondo loro, a Sacile il problema non esiste. Non è così, e le scelte di pianificazione, condotte in un passato nemmeno tanto lontano, non credo abbiano adeguatamente considerato tale necessità. Scelte che fecero anche all’epoca scaturire molte polemiche, soprattutto per le imponenti trasformazioni urbanistiche indotte in viale Trieste, in via Gardini e in via Carducci. Ma questo è il passato", prosegue Ceraolo.

"Tornando al tema d’attualità, la domanda è una sola: la pista ciclabile in via Zancanaro serve o non serve? Noi abbiamo creduto di sì, ed eravamo in tanti. L’indicazione progettuale era quella di recuperare quanti più posti auto possibile in viale Trieste, con l’istituzione del senso unico. Nulla è mutato, in quelle indicazioni, da allora ad oggi. Esistono delle norme per la circolazione dei veicoli normali, dei mezzi pubblici e dell’utenza 'debole', cioè ciclisti e pedoni, che devono essere rispettate. Diversamente, si lasciano le cose come stanno".

"L’amministrazione ha sempre chiesto il massimo recupero possibile di posti auto, e continuerà a perseguire questo indirizzo, anche attraverso ulteriori, piccoli, ma significativi interventi ed è disposta ad approfondire ogni opportunità per venire incontro alle esigenze degli esercenti e delle famiglie, come già espresso anche dal sindaco Carlo Spagnol, anche attraverso lo studio di una diversa regolamentazione per l’utilizzo delle aree di sosta presenti nella zona", conclude Ceraolo.