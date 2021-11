Sacile premiata per i gemellaggi internazionali

Sacile vede premiati i propri sforzi per rinsaldare l’amicizia con La Reole, Novigrad Cittanova, Vila Real e Sabaudia.

Il gemellaggio che da tempo porta avanti la cittadina del Livenza ha, infatti, conquistato il quarto posto nella graduatoria di Aiccre, l’associazione della Regione che agevola e finanzia progetti a valenza europea.

Il progetto dell’amministrazione del sindaco Spagnol va ben oltre al semplice scambio culturale con le realtà associate di La Reole in Francia, Vila Real in Spagna e Novigrad Cittanova in Croazia. L’idea complessiva è quella di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e non a caso punta a coinvolgere gli istituti didattici del territorio. In questo senso si inserisce la nuova collaborazione intrapresa con il litorale laziale di Sabaudia: sullo sfondo c’è l’immagine del poeta Pier Paolo Pasolini che qui trascorse vari periodi di vita. L’impegno di Pasolini, che fu anche insegnante, a favore dei ragazzi proietta la proposta nel quadro del Medes, un’agenda europea per la scolarizzazione.

Ed è qui che si innesta il bando di Aiccre. Il sodalizio presieduto da Franco Brussa ha distribuito quasi 30 mila euro di risorse tra 11 Comuni del Friuli Venezia Giulia. Nel Pordenonese solo Sacile e Spilimbergo hanno superato le selezioni e si portano a casa circa 4 mila euro a testa (praticamente vengono coperte quasi interamente le spese per le iniziative che sono in programma per il 2022).

Per la primavera, covid permettendo, è stato infatti ipotizzato un meeting di studenti in riva al Livenza per agevolare il dialogo e il confronto tra le nuove generazioni. La pandemia ha dato uno scossone al progetto e ogni attività mira a superare gli ostacoli che i ragazzi di oggi devono affrontare nella loro socialità a causa delle restrizioni sanitarie.

“Siamo rimasti positivamente colpiti dal lavoro del Comune di Sacile perché non tutti manifestano così grande attenzione al tema dei giovani e del loro rapporto con l’Europa”, ha spiegato Brussa spiegando che Sacile e Tricesimo sono le due sole realtà ad avere conquistato due podi in uno. Oltre al bando gemellaggi, le due cittadine hanno infatti ottenuto anche il marchio Eloge, una certificazione del Consiglio d’Europa che attraverso Aiccre attesta la qualità della pubblica amministrazione locale e della risposta fornita agli utenti.