Safilo a trazione rosa, tuteli le lavoratrici

"La Commissione regionale pari opportunità, attraverso una nota della presidente Dusy Marcolin, esprime "piena solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Safilo", azienda leader nel settore degli occhiali che ha comunicato la cessazione dell'attività produttiva con conseguente licenziamento di 226 lavoratori nello stabilimento di Martignacco (Udine).

"Siamo molto preoccupate - afferma la presidente Crpo, evidenziando di seguire la vicenda insieme alla commissaria Renata Della Ricca, impegnata sindacalmente sul campo - in quanto, a livello regionale, la questione Safilo si riapre a distanza di 10 anni, quando l'azienda chiuse lo stabilimento di Precenicco dove persero il lavoro in 300, molti dei quali non hanno mai più trovato occupazione".

"Ci auguriamo - proseguono Marcolin e Della Ricca - che un azienda quotata in borsa cerchi a tutti i costi di trovare una soluzione a tutela dei diritti delle donne che rappresentano ben l'84% della forza lavoro all'interno della stessa Safilo".

"Ricordiamo - conclude la presidente - che nel 2017 le grandi aziende della moda sottoscrissero un manifesto per l'occupazione femminile, il famoso Valore D, documento utile alle aziende per valorizzare e includere la diversità di genere al proprio interno. Tra queste c'era anche la Safilo che - conclude Marcolin - non può dimenticarsene proprio ora".