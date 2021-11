Sale il contagio Covid, Gorizia chiede controlli al confine

Anche a Gorizia aumentano i contagi Covid. E il Sindaco Rodolfo Ziberna scrive al Ministro dell'Interno e al Ministro della Salute per chiedere misure urgenti per contenere la diffusione del virus.

"Mi permetto di rivolgermi alla vostra attenzione a causa dell'aggravamento della situazione epidemiologica a cui stiamo assistendo in Europa, per testimoniare la forte preoccupazione dei cittadini di Gorizia, dove l'incidenza dei casi è di 400 su 100 mila abitanti, che, assieme a quelli della Venezia Giulia in particolare, rischiano seriamente di dover affrontare di nuovo i sacrifici e le limitazioni derivanti dall'introduzione della zona gialla in Regione".

"I dati che ci riguardano sono a dir poco allarmanti, tanto che la popolazione sta reagendo a questa situazione con giustificata apprensione, derivante anche dalla vicinanza con la Slovenia dove, a fronte di una percentuale di circa il 50% dei vaccinati, su 100 tamponi effettuati si registra un tasso di positività pari addirittura a 40! I continui e reciproci attraversamenti del confine non sono certo di aiuto, in quanto contribuiscono inevitabilmente ad accelerare la propagazione dei contagi, dal momento che alla frontiera non è prevista l'applicazione di alcuna tipologia di controllo", denuncia Ziberna.

"Pur sottolineando da subito e con forza l'assoluta contrarietà all'introduzione di barriere fisiche, sono convinto che la misurazione della temperatura e la verifica del Green Pass a chi entra in Italia dall'estero rappresentano delle misure basilari e di buon senso, a tutela di tutta la cittadinanza".

"Mi permetto di suggerire di demandare alle Regioni, qualora ce ne fosse la necessità, la facoltà di consentire l'accesso ai luoghi chiusi esclusivamente alla popolazione vaccinata e non ai detentori di Green Pass. Le persone vaccinate, infatti, oggi tendono a evitare certi luoghi per il timore di essere contagiate da chi, pur avendo effettuato il tampone il giorno prima, potrebbe nel frattempo aver contratto il virus".