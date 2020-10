Salta la Festa di Santa Caterina, insorgono le opposizioni

La decisione di annullare la tradizionale Fiera di Santa Caterina fa scoppiare le polemiche. E le opposizioni in Consiglio comunale insorgono contro la scelta della Giunta di Udine.

“Fontanini annulla la centenaria Fiera di Santa Caterina perché è difficile evitare assembramenti”, scrive Enrico Bertossi di Prima Udine. “Il Comune ci deve spiegare perché gli assembramenti senza mascherina di Friuli Doc andavano bene, mentre quelli di Santa Caterina sono pericolosi. 200.000 euro spesi per un afflusso ai varchi (dove si misurava la febbre e registravano i dati) di circa 28.000 persone. Secondo l’assessore Franz c’erano altri 100mila avventori nei bar… La domanda è: Friuli Doc serviva ad accontentare qualche amico mentre delle tradizioni millenarie e del lavoro degli ambulanti non vi importa nulla?”.

“Da 103 anni a oggi non era mai successo che la Fiera di Santa Caterina non si tenesse”, ricorda il consigliere dem Alessandro Venanzi, sottolineando come l’ultima edizione 'saltata' dell'ultra centenario mercato fosse quella del 1917, in piena occupazione. “Sia chiaro, a scanso di equivoci: siamo tutti consci del momento emergenziale che stiamo vivendo e che la guardia non va abbassata. Ma ragioniamo sulla coerenza delle posizioni: perché, ad esempio, Friuli Doc (costata 200mila euro), Udine sotto le stelle, il Food Truck Festival o i mercati rionali si possono fare e Santa Caterina no? Come ogni cosa bastava pensarci prima, magari allargandola in via straordinaria alle vie del centro o coinvolgendo solo gli operatori della nostra regione. Più semplicemente, bastava pensarci”.