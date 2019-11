Salute, Progetto Fvg lavora sulla riforma

Salute. Bene primario di ogni cittadino. Compito di un amministratore è anche quello di salvaguardare tale bene compiendo ogni azione utile. Ancora di più in una Regione autonoma come il Friuli Venezia Giulia che la sanità la organizza e soprattutto la paga, con il prelievo fiscale attuato sui suoi cittadini. Va in questa direzione la proposta che il gruppo consiliare di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar ha depositato venerdì 29 novembre, attraverso un ordine del giorno collegato alla discussione della legge di riforma sanitaria che impegnerà l'aula la prossima settimana.

Ampliare l'orario dei servizi negli ospedali del territorio regionale. Permettere agli utenti/pazienti di potersi rivolgere ad ambulatori e servizi diagnostici per più ore e più giorni rispetto all'attuale situazione, "con un doppio scopo - spiega il capogruppo Mauro Di Bert - da un lato potenziare l'offerta sanitaria, diagnostica e ambulatoriale delle strutture ospedaliere della regione, contribuendo allo stesso tempo a ridurre le liste d'attesa, perché chiaramente prolungando l'orario dei servizi e' possibile dare risposta a più cittadini".

Un'operazione che secondo Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar - come esplicitato anche nel testo dell'ordine del giorno - va necessariamente accompagnata da un potenziamento degli organici.